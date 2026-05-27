Más de 13 mil estudiantes reciben orientación en salud mental en escuelas

● El objetivo es brindar a las y los adolescentes herramientas básicas de cuidado emocional, convivencia, apoyo comunitario y orientación oportuna.

● Esta primera visita se realizó en 100 escuelas públicas en 27 entidades de la República.

● Participan más de 15 instituciones con el objetivo de promover la salud mental en las y los jóvenes.

En el marco de la Estrategia Nacional de Salud Mental “ABC de las emociones”, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles 27 de mayo se llevó a cabo el inicio de las visitas a instituciones de educación media superior y secundarias del país, con las cuales más de 13 mil alumnas y alumnos recibieron información sobre cuidado emocional, apoyo comunitario y detección de signos de alerta.

La comisionada nacional de Salud Mental y Adicciones, Yerania Enríquez López, comentó que todos los miércoles serán día del “ABC de las emociones” y que en este arranque se busca acompañar a las y los jóvenes, escucharlos y hablar sobre el autocuidado de la salud mental.

Durante su visita a la Escuela Secundaria Técnica No. 13 “Gral. Lázaro Cárdenas”, en el Estado de México, la comisionada Enríquez López destacó que quienes requieran apoyo psicológico pueden obtenerlo de manera gratuita en la Línea de la Vida 800 911 2000, los 365 días del año, las 24 horas del día.

El arranque de estas visitas se realizó de manera simultánea en 100 escuelas públicas secundarias y de educación media superior, seleccionadas en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en 27 entidades de la República.

Durante una intervención cercana y homologada con estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior, personas servidoras públicas promueven una conversación segura y respetuosa que favorece el reconocimiento de emociones, el autocuidado y la identificación de redes de apoyo mediante actividades lúdicas.

Contó con la participación de 100 personas servidoras públicas en dichas entidades, pertenecientes a diversas instituciones:

● Secretaría de Educación Pública (SEP)

● Secretaría de Gobernación (Gobernación)

● Secretaría de Salud (Salud)

● Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA)

● Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE)

● Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)

● Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

● Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar)

● Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

● Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

● Secretaría de las Mujeres

● Presidencia de la República

● Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

● Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

Este arranque representa el inicio operativo del componente de personas servidoras públicas dentro de “El ABC de las emociones”, fortaleciendo la presencia institucional en escuelas y acercando a las juventudes herramientas básicas de cuidado emocional, convivencia, apoyo comunitario y orientación oportuna.

Esta estrategia está dirigida a población juvenil de 12 a 17 años, que concentra las mayores vulnerabilidades de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025.