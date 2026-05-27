Cofepris instala Consejo Consultivo de la Publicidad

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Con la participación de representantes de diferentes dependencias del Gobierno de México, del gremio académico, sector empresarial, sociedades civiles y plataformas digitales se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Consultivo de la Publicidad (CCP) de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encabezada por su titular, Víctor Hugo Borja Aburto.

El organismo informó que, en su primera sesión de 2026, se aprobó el esquema de trabajo para la elaboración del Reglamento Interno y los Lineamientos de Publicidad.

El Consejo establecerá criterios y procedimientos que deben cumplir los responsables de la publicidad, anunciantes, agencias y medios de difusión para obtener el permiso sanitario correspondiente para diferentes productos de uso y consumo humanos en televisión abierta y de paga, salas de cine, internet y plataformas digitales, con el fin de regular su difusión y proteger la salud de la población, particularmente de grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes”, detalló la Cofepris.

Borja Aburto, quien también presidirá el CCP, señaló que este nuevo mecanismo representa una oportunidad estratégica para fortalecer y consolidar un espacio permanente de diálogo, análisis técnico y colaboración interinstitucional, frente a los retos que plantea la publicidad y la comunicación digital en un entorno de constante transformación.

Destacó el crecimiento de plataformas de comercio electrónico y redes sociales, que podrían tener un impacto en la salud de la población.

Hoy más que nunca, resulta indispensable generar espacios de coordinación y reflexión para intercambiar opiniones, propuestas y experiencias que contribuyan a prevenir riesgos sanitarios”, dijo Barja Aburto, en la sesión de instalación.

En la misma se solicitó a las y los integrantes del CCP compartir propuestas de temas para la conformación del Plan de Trabajo 2026-2027 y se acordó llevar a cabo dos sesiones de trabajo durante el presente año.

Entre otras instituciones, forman parte de este órgano el Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Fondo de Cultura Económica (FCE), Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

También está integrado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Panamericana, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL).