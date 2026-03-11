Semar rescata a cuatro personas en altamar en Oaxaca

Durante un operativo encabezado por elementos de infantería de la Armada de México (Semar) fueron rescatadas cuatro personas en inmediaciones de la monoboya número uno de PEMEX.

De acuerdo con la Semar, se recibió una llamada de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Salina Cruz (UNAPROP), misma que informó sobre una embarcación ribereña que se encontraba pantoqueda (volteada), aproximadamente a tres millas náuticas al sur oeste del muelle.

Por tal motivo, personal perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (ENSAR) de este Mando Naval, activó los protocolos correspondientes, priorizando la salvaguarda de la vida humana en la mar y ordenando el zarpe inmediato de una embarcación de tipo Defender con personal naval especializado a bordo, con el fin de efectuar la búsqueda y rescate de los tripulantes.

Personal perteneciente a la Estación Naval de Búsqueda y Rescate, activó los protocolos correspondientes, priorizando la salvaguarda de la vida humana en la mar. Cortesía

Como resultado de las acciones implementadas, se logró el rescate en la mar de cuatro náufragos quienes se encontraban a bordo de la embarcación tipo imemsa de nombre “MARICELA II”, quienes fueron trasladados al muelle de las instalaciones logísticas de es Mando Superior en Jefe Operacional.

En citado lugar, se les practicó una valoración médica por parte de elementos de Sanidad Naval del Hospital Naval de Salina Cruz, encontrándolos con buen estado de salud; por lo que no requirieron traslado a nosocomio alguno.

De esta manera, la Secretaría de Marina - Armada de México, fortalece la interacción y acercamiento del personal naval con la sociedad oaxaqueña y refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en la mar.

fdm