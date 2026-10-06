Semar refuerza seguridad en CDMX con 37 detenidos y 10 inmuebles asegurados

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, desplegaron durante septiembre diversas acciones de seguridad en la Ciudad de México como parte de la operación “Refuerzo CDMX”.

Los dispositivos incluyeron recorridos interinstitucionales y diligencias de cateo en distintas alcaldías de la capital. Durante estas intervenciones fueron inspeccionadas 578 personas, además de 66 vehículos y 194 motocicletas.

El despliegue permitió la detención de 37 personas y el aseguramiento de 10 inmuebles presuntamente relacionados con hechos bajo investigación. Además, 13 motocicletas fueron remitidas al depósito vehicular.

Aseguraron armas y droga

En materia de armamento y narcóticos, las autoridades aseguraron 18 armas de fuego, aproximadamente 1,911 dosis de sustancias con características de distintos estupefacientes, así como 3.9 kilogramos de presunta droga.

Las acciones de la Semar también se extendieron a tareas de proximidad social. Como parte de una Jornada Integral de Vacunación, desarrollada mediante módulos fijos y móviles, personal participante aplicó 663 dosis de diferentes biológicos.

De acuerdo con el balance, fueron suministradas 510 dosis contra sarampión y rubéola, 140 contra influenza, tres contra neumococo y 10 contra tétanos y difteria.

Los resultados forman parte del despliegue de la operación “Refuerzo CDMX”, estrategia en la que personal naval participa junto con corporaciones de seguridad para fortalecer la vigilancia y apoyar las acciones contra actividades delictivas en la capital del país.