En un desastre la Semar se convierte en esperanza para México

A 205 años del nacimiento institucional de la Armada de México, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar), aseguró que la institución mantiene intacta su responsabilidad de defender la soberanía nacional, proteger los intereses marítimos del país y responder en auxilio de la población ante emergencias y desastres.

Durante su discurso con motivo del aniversario de la Armada de México, y ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, el titular de la Semar, destacó la transformación de las capacidades navales y la importancia de emplearlas no sólo para tareas de defensa, sino también para salvar vidas y llevar ayuda a comunidades afectadas.

Morales Ángeles recordó que el origen institucional de la Armada se remonta al 4 de octubre de 1821, cuando la Soberana Junta Provisional Gubernativa creó cuatro ministerios, entre ellos el de Guerra y Marina, responsable de las armas de mar y tierra.

Al frente de aquella dependencia fue designado el teniente de navío Antonio de Medina Miranda, en momentos en que una de las principales amenazas para el México recién independizado provenía del mar.

El secretario de Marina recordó que tres años después, también un 4 de octubre, pero de 1824, México promulgó su primera Constitución Federal, con la que se establecieron las bases para organizar y ejercer el poder público.

“Una misma fecha, dos acontecimientos distintos”, destacó el almirante al señalar que ambos procesos tuvieron como propósito construir instituciones capaces de preservar la libertad y soberanía de México.

Señaló que actualmente la Armada tiene bajo su responsabilidad la vigilancia de más de 11 mil kilómetros de litoral y más de tres millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas mexicanas.

Explicó que el Poder Naval ha evolucionado para que buques, aeronaves, helicópteros, embarcaciones, vehículos aéreos no tripulados y personal naval puedan emplearse tanto en operaciones de seguridad y defensa como en labores de búsqueda, rescate, evacuación y traslado de ayuda humanitaria.

En este contexto, destacó el concepto de “Defensa en Profundidad”, desarrollado dentro de la Estrategia Naval de Defensa del Estado Mexicano mediante el Modelo de Operaciones Navales en Profundidad.

Esta estrategia, explicó, permite ampliar la vigilancia y capacidad de reacción frente a posibles amenazas, pero también extender el alcance de la institución para llegar con mayor rapidez a comunidades afectadas por fenómenos naturales.

El secretario de Marina subrayó que el Plan MARINA representa una de las expresiones más concretas de esa capacidad. El mecanismo cumple este año seis décadas de operación como instrumento permanente de respuesta para auxiliar a la población civil.

Aeronaves navales pueden localizar comunidades incomunicadas, mientras helicópteros transportan alimentos, medicamentos y personal médico. Los buques, por su capacidad logística, pueden trasladar grandes cantidades de maquinaria, agua, víveres e insumos o establecer puentes marítimos cuando las comunicaciones terrestres quedan interrumpidas.

Morales Ángeles puso como ejemplo las operaciones internacionales realizadas este año, en las que fueron desplegados 820 elementos en Brigadas de Respuesta de Emergencia para trasladar ayuda humanitaria a Cuba y Venezuela.

A bordo de tres buques de la Armada fueron transportadas más de cuatro mil toneladas de alimentos, agua embotellada, plantas potabilizadoras e insumos médicos, entre otros apoyos.

El almirante destacó además que 2026 representa un año significativo para diferentes componentes de la institución, debido a que la Aviación Naval cumple 100 años, el Plan MARINA llega a seis décadas y las Fuerzas Especiales conmemoran 25 años.

Como parte de los festejos por los 205 años de la Armada se realizó en Veracruz el “Fin de Semana de la Flota”, con actividades deportivas, culturales y musicales, además del “Paseo del Marino”, donde las familias pudieron conocer algunas de las unidades y capacidades de la institución.

Uno de los actos centrales de la ceremonia fue el abanderamiento de 30 unidades navales. Morales Ángeles señaló que recibir la Bandera Nacional implica asumir la responsabilidad de representar a México y cumplir las misiones asignadas dentro del marco constitucional.

Ante la presidenta Sheinbaum, el secretario de Marina refrendó el compromiso de continuar con la modernización e innovación de la institución para disponer de los medios necesarios que permitan proteger la soberanía y responder cuando la población requiera apoyo.

“Mientras exista una bandera que ondee sobre nuestros buques, un mar que proteger y una mexicana o un mexicano que necesite de nosotros, la Armada estará presente”, afirmó Morales Ángeles.