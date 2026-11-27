Rinden protesta en León más de 5 mil defensores del PAN
Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, tomó protesta a Jorge Espadas Galván y a las y los Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad.
El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, se presentó frente a más de 5 mil mujeres y hombres provenientes de colonias, comunidades y distintos sectores de la sociedad leonesa.
Durante el encuentro se reunió a liderazgos ciudadanos que asumieron el compromiso de trabajar desde sus comunidades, promover la participación ciudadana y defender los principios y valores de Acción Nacional. Además, convocó a las y los defensores a mantenerse cercanos a la ciudadanía, escuchar sus necesidades y trabajar por la dignidad de las personas y el bien común.
Por su parte, Jorge Espadas Galván recalcó que ser defensor de León implica asumir una responsabilidad permanente con la ciudad y sus familias.
“Conocer a tus vecinos, escuchar lo que les preocupa y echarles la mano cuando haga falta. Si hay un problema en la colonia, ver quién puede ayudar y estar al pendiente hasta que se atienda”, mencionó.
Asimismo, Espadas Galván, subrayó la importancia de trabajar de manera coordinada entre sociedad y autoridades para mejorar la movilidad, y reconoció los avances en materia de seguridad del gobierno estatal que encabeza Libia Dennise García Muñoz Ledo.
“Mientras haya familias que sigan saliendo a la calle con miedo, tenemos trabajo por hacer”, dijo.
“Cuando salgamos de aquí empieza lo más importante: volver a nuestras colonias y comunidades, escuchar a nuestros vecinos y cumplir la palabra que hoy damos”, puntualizó.
La presidenta estatal del PAN, Juanita de la Cruz, destacó que este programa abre sus puertas tanto a militantes como a ciudadanos de distintos sectores de la sociedad, y estableció tres compromisos fundamentales: escuchar a la gente, transformar sus inquietudes en propuestas y mantener una comunicación cercana y honesta con las familias.
Dialogan dirigencias del PAN y más de 300 empresarios sobre el futuro de León
En un encuentro con más de 300 integrantes del sector empresarial leonés, Jorge Espadas Galván fue acompañado por las dirigencias nacional y estatal de Acción Nacional.
Como resultado del dialogo se permitió escuchar directamente las inquietudes, propuestas y perspectivas de quienes forman parte de uno de los principales motores productivos de la ciudad.