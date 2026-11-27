El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Julio César Osuna, fue asesinado a balazos al llegar a su domicilio en el sector de la Isla Musalá, en Culiacán.

De acuerdo a las autoridades, Osuna viajaba a bordo de un vehículo y, al detenerse para ingresar al fraccionamiento Pontevedra, fue atacado hasta quitarle la vida.

Julio César Osuna era regidor del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa representando al Partido Verde. En 2024 buscaba la alcaldía, pero no fue favorecido en los comicios, sin embargo, consiguió su regiduría bajo el principio de representación proporcional.

Foto: Especial.

Ataque armado contra el regidor; PVEM condena crime

Agentes de las distintas corporaciones se trasladaron al lugar para realizar las primeras diligencias, localizando casquillos percutidos para arma larga en los alrededores.

Después de confirmarse su muerte, el dirigente Estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Madrid Pérez, expresó sus condolencias y exigieron realizar las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

Con firmeza y exigencia, demandamos enérgicamente a la autoridad competente el esclarecimiento de este deleznable acto de violencia que no debe quedar impune”, afirmó.

Trayectoria política de Julio César Osuna

Según su hoja de vida publicada en el Ayuntamiento, era licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y antes de ser regidor, se desempeñó como asesor parlamentario en el Congreso del Estado.

Además, fue presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Culiacán, de 2020 a 2022, director de Organización Social de la Secretaría de Desarrollo Social en Gobierno del Estado, de 2018 a 2020, director General del Sistema DIF Culiacán, de 2017 a 2018, y director de Atención a Colonias del Ayuntamiento de Culiacán, de 2014 a 2016.