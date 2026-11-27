Con una inversión de 68 millones 3 mil 738 pesos y en beneficio directo de 205 mil 790 habitantes de 32 colonias, la rehabilitación y ampliación de la carretera La Resurrección-San Miguel Canoa permitirá reducir los tiempos de traslado de una hora y media a tan solo seis minutos, tras 70 años de espera. Así lo destacó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, durante un recorrido de supervisión en la junta auxiliar de La Resurrección, donde convivió con pobladores de la zona.

José Manuel Contreras de los Santos, secretario de Infraestructura, precisó que el proyecto abarca una longitud total de 6.03 kilómetros, sobre una superficie de 60 mil 559 metros cuadrados.

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La obra, iniciada el 30 de septiembre de 2026, registra un avance físico del 8.3 por ciento y mejorará la conectividad hacia el Ecoparque La Malintzi, el Estadio Cuauhtémoc y los parques industriales Resurrección y Puebla 2000, además de incluir alumbrado, guarniciones y drenaje pluvial.

Durante la gira, Armenta Mier explicó que estos trabajos se ejecutan a una tercera parte de su costo habitual y sin intermediarios, gracias a la donación de material pétreo por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) derivada del combate al robo de hidrocarburos.

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Asimismo, subrayó que la eliminación de esquemas de corrupción permitió adquirir 13 trenes de pavimentación propios, a los que se sumarán seis equipos más para atender contingencias y vialidades en el estado.

Por su parte, el presidente auxiliar de La Resurrección, Miguel Floriberto Zapotitla Potrero, agradeció la atención a esta demanda histórica y solicitó extender este impacto social a San Miguel Canoa y San Sebastián de Aparicio.

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Durante el encuentro comunitario, una de las habitantes celebró la cercanía del mandatario estatal al expresar: