La Secretaría de Hacienda dio ayer el primer paso para que pagar en efectivo la gasolina y las casetas de peaje deje de ser posible en el país.

Mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinó que las únicas formas de pago para la venta de gasolinas, diésel y el cobro de peajes sean los medios de pago digitales y electrónicos.

El acuerdo 177/2026, firmado el pasado 23 de noviembre por el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entró en vigor ayer mismo, pero no fijó una fecha para el cambio total.

Las condiciones, los requisitos y los plazos, según lo publicado en el DOF, estarán a cargo de las autoridades competentes de cada sector, que tienen 15 días hábiles para emitir las reglas y establecer una transición gradual del efectivo a los pagos digitales.

Lo que no cambia, por ahora, es el uso del efectivo en el resto de la economía mexicana.

Y es que la ley de la que se desprende el acuerdo no lo prohíbe de manera general ni obliga automáticamente a todos los negocios a cobrar exclusivamente con tarjeta. Además, permite pagar en efectivo o cheque cuando una contingencia imposible recibir pagos a través de medios digitales.

Trabajos contra el comercio irregular

Hacienda sostiene en el acuerdo publicado que el pago digital deja registros verificables de cada operación y refuerza la lucha contra la comercialización irregular e ilícita de combustibles.

Lo presenta como complemento de otras medidas, como los cambios a la Resolución Miscelánea Fiscal en materia de controles volumétricos y una nueva Ley del Sector de Hidrocarburos con su reglamento.

Añade que reduce los riesgos y costos del manejo de efectivo para los permisionarios.

Para los peajes, el acuerdo cita el Programa Sectorial de la SICT 2025-2030, que atribuye las largas filas y demoras al aumento del tránsito, la falta de carriles adicionales y la lenta transición a los medios electrónicos.

Antecedentes

Desde el pasado 27 de abril, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales para reducir de forma temporal las cuotas de intercambio que pagan estos negocios por cobrar con terminal.

Ese mismo día se formalizó en el DOF con la resolución que adiciona la regla 10ª Bis.

El 4 de noviembre se publicó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y entró en vigor el 5 de noviembre.

Los medios de pago que contempla la ley son los códigos QR, los dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC), las tarjetas de débito y crédito, las órdenes de transferencia de fondos, incluida la domiciliación, y cualquier dispositivo o interfaz que permita pagar.