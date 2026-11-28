Un total de 110 kilogramos de basura fueron retirados de Playa Bagdad, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, durante una jornada de limpieza encabezada por personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Personal naval recolectó residuos sólidos en Playa Bagdad, Tamaulipas. Semar

En las actividades, participaron alrededor de 14 elementos del Sector Naval de Matamoros, quienes, junto con personal de la dependencia ambiental, recorrieron aproximadamente dos kilómetros de playa para recolectar residuos sólidos.

Personal naval recolectó residuos sólidos en Playa Bagdad, Tamaulipas. Semar

Los desechos recuperados fueron clasificados para su disposición final, conforme a la normatividad ambiental vigente.

Personal naval recolectó residuos sólidos en Playa Bagdad, Tamaulipas. Semar

La jornada forma parte de las acciones impulsadas por la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), encaminadas a reducir la contaminación y preservar los ecosistemas marinos y costeros del país.

Con estas labores, la Armada de México busca también fomentar entre la población una cultura de responsabilidad ambiental y promover la participación ciudadana en el cuidado de las playas.

Personal naval recolectó residuos sólidos en Playa Bagdad, Tamaulipas. Semar

La Semar destacó que la protección de los recursos naturales marinos forma parte de sus atribuciones, por lo que mantiene acciones coordinadas con distintas autoridades para prevenir la contaminación y preservar el equilibrio ecológico.