Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población que carece de atención médica o enfrenta dificultades para acceder a ella, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) puso en marcha la octava fase del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, denominada “CIIT-RENACE”.

Como parte de las acciones del Plan Marina, personal naval, en coordinación con autoridades sanitarias de los tres órdenes de gobierno, desplegará brigadas multidisciplinarias en los municipios de Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca, y Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Durante 21 días, médicos, enfermeros y especialistas en pediatría, ginecología, psicología y odontología brindarán atención gratuita a habitantes de comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Foto: Semar

Los servicios incluyen consultas de medicina general, estudios básicos de laboratorio, orientación sobre prevención de enfermedades y acciones de promoción de la salud.

Además de la asistencia médica, las brigadas realizarán actividades de labor social, entre ellas cortes de cabello y reparación de electrodomésticos, con la finalidad de atender otras necesidades de las familias beneficiadas.

Para facilitar el desplazamiento de los especialistas hacia comunidades de difícil acceso, la institución naval dispondrá de vehículos de apoyo y personal de Infantería de Marina, encargado de garantizar la seguridad de las brigadas y de la población que acuda a recibir atención.

Foto: Semar

Las jornadas, coordinadas por la Décima Región Naval y la Región Naval Central, concluirán el próximo 13 de diciembre.

Con este programa, la Armada de México busca fortalecer la proximidad social y reducir las barreras que enfrentan las comunidades más alejadas para recibir servicios básicos de salud.