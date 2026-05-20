Semar golpea rutas marítimas del crimen organizado; aseguran toneladas de droga

Trabajos de inteligencia en coordinación con grupos especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron cerca de tres toneladas de presunta cocaína en operaciones marítimas, así como casi tres toneladas de metanfetamina y aproximadamente ocho toneladas de precursores químicos durante acciones desplegadas en tierra contra grupos delictivos dedicados a la elaboración de drogas sintéticas.

Estos resultados forman parte de las operaciones marítimas, aéreas y terrestres implementadas en el país para fortalecer la seguridad y mantener el Estado de derecho.

Durante mayo, la Semar intensificó las labores permanentes de vigilancia marítima a través de distintos mandos navales, con el objetivo de inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales. Como resultado, se incrementó la intercepción de embarcaciones vinculadas con el tráfico de drogas, logrando el aseguramiento de cerca de tres toneladas de presunta cocaína en altamar.

La Marina destacó que estas acciones representan una afectación importante a la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos. Especial IA / Fernando Dávila

De acuerdo con la dependencia, en lo que va del mes se realizaron seis aseguramientos consecutivos en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas acciones permitieron impedir el traslado de cargamentos de droga por rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

En paralelo, las operaciones terrestres también fueron reforzadas. Personal naval localizó y aseguró ocho laboratorios clandestinos empleados para la fabricación de drogas sintéticas. En dichos inmuebles fueron decomisadas casi tres toneladas de metanfetamina y alrededor de ocho toneladas de sustancias químicas utilizadas como precursores.

La Semar destacó que estas acciones representan una afectación importante a la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos dedicados al narcotráfico.

Se reportó el aseguramiento de 76 embarcaciones, tres embarcaciones de bajo perfil, conocidas como LPV, 190 motores y aproximadamente 149 mil 171 litros. Cortesía

La dependencia federal detalló que, durante el actual sexenio, han sido aseguradas casi 70 toneladas de presunta cocaína en aguas nacionales, además de la detención de 244 personas señaladas como probables infractoras de la ley.

Asimismo, se reportó el aseguramiento de 76 embarcaciones, tres embarcaciones de bajo perfil, conocidas como LPV, 190 motores y aproximadamente 149 mil 171 litros de combustible cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

En coordinación con autoridades federales, la Armada de México también ha participado en el aseguramiento de 105 laboratorios clandestinos, donde se han decomisado cerca de 100 toneladas de presunta metanfetamina y 765 toneladas de precursores químicos empleados en la elaboración de drogas sintéticas.

Las personas detenidas, junto con la droga y los objetos asegurados, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica conforme a la ley.

fdm