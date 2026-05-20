Reportan balaceras y bloqueos en Zacatecas, en los límites con Calvillo | VIDEO

Durante las primeras horas de este miércoles se registraron al menos dos bloqueos carreteros en el estado de Zacatecas, donde vehículos fueron incendiados por presuntos integrantes de grupos criminales en vías que conectan con municipios estratégicos y zonas limítrofes con Aguascalientes.

Los hechos obligaron al reforzamiento inmediato de la seguridad en la denominada “puerta poniente” de Aguas calientes, donde autoridades estatales, corporaciones municipales, elementos de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército Mexicano desplegaron un operativo preventivo para evitar posibles incursiones o afectaciones mayores.

El primero de los incidentes ocurrió sobre la carretera Jalpa-Calvillo, a la altura de la comunidad de Santa Juana, donde una camioneta fue incendiada y utilizada para bloquear parcialmente la circulación.

Horas más tarde se confirmó un segundo hecho sobre la carretera Jalpa-Huanusco, específicamente cerca de la comunidad de Teocaltichillo, donde un camión de carga también fue incendiado.

La información fue confirmada por el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Murgüerza, quien pidió a la población evitar transitar por la zona y extremar precauciones mientras continúan las labores de seguridad.

Se solicita a la población evitar la zona y extremar precauciones”, señaló el funcionario estatal tras los reportes de violencia registrados durante la madrugada.

Habitantes reportaron ráfagas de armas largas

De acuerdo con testimonios recabados en comunidades cercanas, durante varios segundos se escucharon ráfagas de armas largas en distintos puntos de la región, situación que generó temor entre habitantes y transportistas que circulaban por las carreteras del sur de Zacatecas.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado enfrentamientos directos ni detenciones relacionadas con estos hechos violentos, aunque corporaciones de seguridad mantienen recorridos y vigilancia permanente en la zona.

Tampoco se reportan personas fallecidas o lesionadas derivadas de los bloqueos e incendios.

Aguascalientes activa blindaje de seguridad

Ante la cercanía de los hechos con territorio hidrocálido, el Gobierno de Aguascalientes reforzó los operativos de vigilancia en los accesos occidentales del estado.

Elementos de la Policía Estatal, corporaciones municipales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano instalaron puntos de revisión y vigilancia estratégica para contener cualquier posible desplazamiento de grupos criminales.

El operativo forma parte de las medidas de reacción inmediata implementadas por las autoridades de seguridad regionales tras los recientes episodios de violencia registrados en entidades vecinas como Zacatecas y Jalisco.

Presión sobre carreteras del norte y bajío

Los hechos registrados este miércoles reflejan nuevamente la vulnerabilidad de distintos corredores carreteros utilizados por grupos delictivos para generar bloqueos, dificultar operativos de seguridad o enviar mensajes de presión a las autoridades.

Especialistas en seguridad han advertido que el uso de vehículos incendiados y cierres carreteros se ha convertido en una estrategia recurrente de organizaciones criminales en diversas entidades del país, particularmente en zonas con disputas territoriales.

La situación también vuelve a colocar bajo presión la coordinación interestatal entre Zacatecas y Aguascalientes, dos entidades que han reforzado operativos conjuntos en los últimos meses debido al incremento de hechos violentos en regiones limítrofes.

Mientras continúan las investigaciones, autoridades estatales y federales mantienen presencia operativa en las carreteras afectadas para garantizar el tránsito y evitar nuevos incidentes.

Hasta el cierre de esta edición no se ha informado oficialmente qué grupo criminal estaría detrás de los bloqueos e incendios registrados en las carreteras de Jalpa.

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