Semar despliega brigadas médicas en comunidades de difícil acceso en Campeche

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, inició la segunda fase del Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso, con el objetivo de acercar servicios médicos y asistencia básica a comunidades alejadas del estado de Campeche.

La estrategia, denominada CIIT-RENACE y RN-1 (ZN-1, NAVMAT y NAVPESC), se mantendrá activa durante 21 días y concluirá el próximo 20 de marzo. Durante ese periodo se desplegarán brigadas integradas por personal médico y especialistas que brindarán atención gratuita a pobladores que, por su ubicación, enfrentan dificultades para acceder a servicios de salud.

El operativo contempla la participación de 11 médicos, 11 enfermeros y 17 especialistas en áreas como nutriología, psicología y odontología, quienes ofrecerán consultas generales, orientación en salud preventiva y actividades de apoyo comunitario, entre ellas jornadas de reclutamiento y cortes de cabello.

Estas acciones forman parte del Plan Marina, que busca establecer un primer contacto médico con la población de localidades apartadas y atender necesidades básicas en materia de salud.

Uno de los primeros puntos atendidos fue el poblado de X-Canhá, en el municipio de Hopelchén, donde se realizaron 56 consultas médicas, 40 atenciones odontológicas y cinco consultas psicológicas. También se llevaron a cabo 21 cortes de cabello, 79 tomas de signos vitales y 100 pláticas de prevención en salud, además de 10 charlas informativas sobre oportunidades laborales.

En materia de atención preventiva, se aplicaron 19 vacunas, se distribuyeron 15 medicamentos y 250 preservativos entre la población.

Las brigadas continuarán su recorrido en diversas localidades de Campeche. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran Chan Chen y Xmejía, en Hopelchén; El Pañuelo, El Mirador I y Chilam Balam, en el municipio de Candelaria; así como Conquista Campesina, Quebrache, Ojo de Agua, Nicolás Bravo y Oxbacab, en el municipio de Carmen.

Las jornadas de atención se llevarán a cabo los días 4, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20 de marzo. Para garantizar el desarrollo seguro de estas actividades en zonas de difícil acceso, la Secretaría de Marina desplegó dos vehículos y 10 elementos de Infantería de Marina, encargados de brindar seguridad al personal médico y a los habitantes que participen en el programa.

