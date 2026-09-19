Semar despliega más de 13 mil elementos durante simulacro de sismo

Más de 13 mil elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026, mediante un despliegue diseñado para evaluar la capacidad de mando, coordinación y respuesta de las unidades navales ante una emergencia de gran magnitud.

El ejercicio se realizó en la jurisdicción de la Región Naval Central, integrada por Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La hipótesis planteó un sismo de magnitud 7.7, con una profundidad de 67 kilómetros y epicentro ubicado aproximadamente 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla.

Como parte del operativo, el personal evacuó el edificio sede de la dependencia y estableció un Puesto de Comando. También fue integrado el Mando Unificado, para coordinar las acciones mediante el Sistema de Comando de Incidentes y activar los procedimientos correspondientes a la Fase de Auxilio del Plan Marina.

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La institución alistó nueve Brigadas de Respuesta a Emergencias, conformadas por 900 elementos, de las cuales tres fueron desplegadas. Vehículos, ambulancias, equipos de comunicación y unidades especializadas también fueron colocados en posiciones estratégicas para su posible utilización.

Escenarios de intervención

Uno de los ejercicios consistió en establecer comunicación satelital en tiempo real con autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México. Además, drones y motocicletas recorrieron los alrededores del edificio sede para realizar labores de reconocimiento.

Los escenarios incluyeron la instalación de un centro de acopio, el rescate de personas en una estructura colapsada, con apoyo de un binomio canino y equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), así como el despliegue de una brigada ante un derrumbe hipotético en el Hospital General de Zona número 32 del IMSS.

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El personal especializado practicó dos extracciones desde zonas elevadas, una mediante canastilla y otra con descenso vertical controlado. También se simularon un incendio, una fuga de gas y el rescate de una víctima, con la intervención del cuerpo de bomberos.

En otro punto, integrantes de las brigadas instalaron un puente improvisado para permitir el paso seguro sobre el cauce de un río. Mediante tecnología digital desarrollada por la Región Naval Central, se presentó información sobre refugios identificados previamente, rutas, tiempos estimados de traslado y capacidad para recibir a la población damnificada.

Fortalecimiento de capacidades

En el simulacro intervinieron 10 mil 85 elementos del edificio sede, mil 757 adscritos a instalaciones externas y mil 233 comisionados en Puebla, Tlaxcala y Estado de México. A ellos se sumaron un binomio canino, operadores de dos drones y personal encargado del registro de las actividades.

El despliegue vehicular incluyó ambulancias, camionetas, motocicletas, unidades Ural, una planta potabilizadora y equipo móvil de comunicaciones. Autoridades de seguridad de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México mantuvieron contacto con el mando naval durante el desarrollo de la práctica.

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La Semar informó que el ejercicio permitió revisar la coordinación entre sus unidades, medir la capacidad logística y fortalecer los procedimientos de búsqueda, rescate y atención a la población.

Desde hace más de cinco décadas, la dependencia aplica el Plan Marina para auxiliar a las comunidades afectadas por sismos y otros desastres. La institución llamó a la ciudadanía a participar en este tipo de prácticas, al considerar que la prevención y la preparación reducen riesgos y contribuyen a proteger vidas.