La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) llevó servicios médicos gratuitos y asistencia comunitaria a 19 mil 720 habitantes de 113 localidades de Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, como parte de las acciones del Plan Marina dirigidas a poblaciones con dificultades para acceder a servicios de salud.

Personal de la Secretaría de Marina brindó consultas médicas gratuitas y servicios comunitarios a habitantes de localidades de difícil acceso en seis estados del país Semar

Del 26 de octubre al 15 de noviembre, personal naval, en coordinación con trabajadores de la Secretaría de Salud, recorrió comunidades rurales, costeras y zonas de difícil acceso durante la séptima fase del Programa de Atención Médica de Primer Contacto, denominada “Litoral Golfo”.

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Las brigadas proporcionaron 11 mil 367 atenciones médicas y realizaron mil 300 pláticas sobre prevención de enfermedades y cuidado de la salud. También efectuaron 7 mil 53 servicios de labor social, entre ellos cortes de cabello, reparación de aparatos electrodomésticos, limpieza de calles y rehabilitación de espacios públicos.

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Además de las consultas de medicina general, los habitantes tuvieron acceso a atención odontológica, orientación psicológica y servicios veterinarios, sin costo alguno.

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Uno de los principales objetivos del despliegue fue acercar estos servicios a poblaciones donde las distancias, las condiciones del terreno, los fenómenos climáticos y la falta de infraestructura dificultan los traslados hacia hospitales y centros de atención médica.

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Para atender a los sectores con mayores limitaciones de movilidad, los equipos sanitarios también realizaron visitas domiciliarias, principalmente a adultos mayores y personas que, por sus condiciones físicas, no podían trasladarse hasta los módulos instalados por la dependencia federal.

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De acuerdo con el balance de la Secretaría de Marina, durante 2026 este programa ha permitido brindar atención y servicios comunitarios a más de 256 mil 220 personas de 836 localidades del territorio nacional.

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La dependencia informó que las jornadas continuarán del 23 de noviembre al 13 de diciembre, cuando se desarrollará la octava fase del programa, denominada “CIIT-RENACE”, con la finalidad de mantener la cobertura de servicios básicos en comunidades con acceso limitado a la infraestructura sanitaria.

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