Semar asegura armas y droga en cateo en Huixtla, Chiapas

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, ejecutó una orden de cateo en el municipio de Huixtla que derivó en el aseguramiento de armamento, equipo táctico, vehículos y presunta droga.

La intervención se realizó como parte de acciones conjuntas de investigación y vigilancia en la región.

Agentes decomisaron bolsas con hierba seca con características de marihuana. Especial

El operativo se desplegó en un inmueble previamente identificado, donde personal naval y ministerial ingresó con autorización judicial.

En el lugar fueron localizadas cuatro armas largas y varios cargadores compatibles con ese tipo de armamento. También se aseguraron cuatro radios portátiles y dos chalecos antibalas, equipo que presuntamente era utilizado para actividades ilícitas.

Agentes decomisaron bolsas con hierba seca con características de marihuana. Especial

Dentro de la propiedad se encontraron tres motocicletas y una camioneta. Además, los agentes ubicaron diversas bolsas con hierba seca, con características propias de la marihuana, cuyo peso y composición serán determinados mediante los peritajes correspondientes.

Todo lo decomisado quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que integrará la carpeta de investigación y dará seguimiento a las diligencias conforme a lo establecido en la legislación vigente.