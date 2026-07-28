Semar adiestra Unidad Antiterrorista

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) reforzó la preparación de 960 elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) mediante un programa de capacitación especializado enfocado en la prevención, reacción y atención de incidentes de alto riesgo en terminales aéreas, como parte del dispositivo de seguridad.

El adiestramiento responde al incremento previsto en la movilidad de pasajeros nacionales y extranjeros durante la justa deportiva, escenario que exige fortalecer las capacidades operativas del personal encargado de la seguridad aeroportuaria.

Uno de los ejercicios de mayor relevancia estuvo a cargo del componente élite contraterrorismo de la UNAPAP, integrado por más de 80 marinos, quienes realizaron prácticas tácticas para responder a posibles amenazas en autobuses de transporte colectivo, uno de los entornos considerados de mayor complejidad para una intervención debido a sus espacios reducidos, la presencia de numerosos pasajeros y la limitada movilidad dentro de la unidad.

Marinos inspeccionan puntos vulnerables desde el exterior de la unidad para garantizar un ingreso seguro. Especial

Durante las maniobras, el personal ejecutó un protocolo integral que inició con el reconocimiento detallado de las características del vehículo.

Los elementos identificaron accesos, salidas de emergencia, ventanas y puntos vulnerables, además de analizar los materiales de la estructura para distinguir qué partes podían ofrecer protección real y cuáles únicamente funcionaban como ocultamiento visual durante una operación.

Posteriormente se llevaron a cabo ejercicios de ingreso táctico mediante accesos simultáneos por la parte delantera y trasera del autobús.

Estas acciones tuvieron como objetivo reducir la capacidad de reacción de un posible agresor, evitar fuego cruzado entre los equipos de intervención y mantener el control del escenario desde los primeros segundos de la operación.

Los marinos aplican protocolos de aproximación sigilosa para tomar el control del escenario desde los primeros segundos. Especial

Las prácticas incluyeron desplazamientos coordinados por el único pasillo del vehículo, donde los marinos aplicaron técnicas especializadas para operar en espacios confinados.

El entrenamiento puso especial énfasis en la identificación inmediata de amenazas, la protección de rehenes y la neutralización de agresores, siempre procurando minimizar riesgos para los ocupantes.

De manera paralela, otro grupo estableció un perímetro de seguridad en el exterior del autobús para impedir desplazamientos o intentos de fuga.

El dispositivo contempló el bloqueo de rutas de escape y, de acuerdo con el escenario táctico, el apoyo de tiradores especializados ubicados en posiciones estratégicas para mantener vigilancia del interior de la unidad sin comprometer la integridad de los pasajeros.

El entrenamiento en espacios confinados es vital para operar en los pasillos estrechos de los autobuses sin arriesgar a los ocupantes. Especial

Una vez controlada la situación, los ejercicios concluyeron con la evacuación ordenada de los ocupantes hacia zonas previamente aseguradas.

El personal utilizó instrucciones claras y precisas para evitar pánico, agilizar la salida de las personas y conservar el control de la operación hasta su conclusión.

La Semar destacó que este tipo de capacitación integra todas las fases de una intervención especializada, desde el reconocimiento del entorno hasta el rescate de rehenes, con el propósito de responder de manera eficiente ante situaciones de alta complejidad.

Desde el pasado 12 de mayo, cuando inició operaciones la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026, el componente contraterrorismo de la UNAPAP ha mantenido este nivel de preparación como parte de la estrategia de seguridad diseñada para proteger la infraestructura aeroportuaria y garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros durante el desarrollo del torneo.

Con estas acciones, la Semar busca fortalecer la capacidad de respuesta de su personal ante eventuales amenazas, privilegiando en todo momento la protección de la población y el mantenimiento de la seguridad en los principales aeropuertos del país.