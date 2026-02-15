Semar abre concurso “La Vejez y la Mar” 2026

Con la finalidad de rescatar historias, reflexiones y vivencias vinculadas con el entorno marítimo, la Secretaría de Marina-Armada de México abrió la convocatoria 2026 del Concurso Nacional Literario Memorias de “La Vejez y la Mar”, un certamen dirigido a personas adultas mayores de 60 años.

La iniciativa busca que ciudadanos mexicanos compartan su visión sobre el mar, transmitiendo emociones, recuerdos e inquietudes relacionadas con los océanos y el cuidado del ecosistema marino.

Bases y requisitos del concurso literario

De acuerdo con el Teniente de Fragata del Servicio de Sanidad Naval, licenciado en Enfermería Naval Pedro López Martínez, el registro de trabajos inició el 2 de febrero y concluirá el 23 de marzo.

Podrán participar personas nacidas en México que residan en el territorio nacional. Uno de los requisitos centrales establece que los aspirantes deben ser escritores aficionados, sin trayectoria profesional en el ámbito literario ni publicaciones previas. Cada participante podrá presentar un solo texto.

La temática deberá centrarse en el mar y su relación con la protección ambiental, permitiendo abordar relatos personales, experiencias en paisajes costeros, memorias de pesca artesanal o reflexiones sobre la preservación de la riqueza marítima mexicana.

En ediciones anteriores, los textos han destacado por su enfoque en travesías familiares y vivencias en comunidades portuarias, revelando una profunda conexión con el litoral del país.

Podrán participar personas nacidas en México que residan en el territorio nacional. Captura de video

Premios y reconocimientos

Los ganadores del primer lugar recibirán un viaje a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz, acompañados por otra persona adulta. Además, obtendrán reconocimiento oficial, material bibliográfico y artículos representativos de la Secretaría de Marina.

Para el segundo y tercer lugar, los premios serán enviados directamente a sus entidades de residencia.

La institución informó que los resultados se darán a conocer a más tardar el 3 de abril a través del portal oficial www.gob.mx/semar .

Las personas interesadas pueden solicitar orientación en el teléfono 55 56 24 65 00, extensiones 7365 y 7549; desde el interior de la República al 800 62 74 621; o mediante el correo electrónico unicos.relacionesp@semar.gob.mx.

El Concurso Nacional Literario Memorias de “La Vejez y la Mar” se ha consolidado como un espacio cultural donde las experiencias acumuladas a lo largo de los años encuentran un cauce narrativo. Las historias participantes, muchas cargadas de nostalgia y aprendizaje, contribuyen a fortalecer la identidad marítima nacional y la conciencia sobre la protección ambiental de los mares mexicanos.

asc