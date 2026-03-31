Semana Santa: Profeco orienta sobre los derechos de consumidores 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a la población a conocer y ejercer sus derechos al utilizar servicios de transporte terrestre, con el objetivo de evitar abusos y garantizar una movilidad segura y sin contratiempos.

En un comunicado, explicó que las líneas de autobuses deben respetar el precio, horario y tipo de servicio establecido en el boleto, “por lo que debe contener de manera clara y visible la razón social, fecha del viaje, número de asiento, origen y destino, precio total y tipo de servicio”.

Por lo tanto, destaca, es muy importante conservar el boleto, ya que será el comprobante ante cualquier aclaración o reclamación.

Las personas consumidoras que hagan uso de este servicio deben tener en cuenta que, en caso de cancelación del viaje o demora mayor a dos horas, tienen derecho a recibir el reembolso, más una bonificación mínima de 20% del precio del boleto.

Además, las líneas de autobuses deben ofrecer un seguro de viajero en caso de accidente, muerte o daños en el equipaje durante el viaje o trayecto, así como permitir el ascenso con un equipaje hasta por 25 kg sin costo adicional, precisa.

Descuentos, en vigor

La Profeco destacó que un aspecto fundamental es que las líneas de autotransporte pueden llegar a aplicar un beneficio para los servicios de primera y económico durante el periodo vacacional establecido por la Secretaría de Educación Pública, en el que hacen un descuento de 25% del precio del boleto a dos maestros y 50% a ocho estudiantes por autobús presentando su credencial vigente.

En el caso particular de los adultos mayores, “es importante investigar qué líneas de autobuses aplican descuentos y en qué temporadas. Si se cuenta con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) las líneas de autobuses beneficiarán a dos adultos mayores por autobús con 50% de descuento”.

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