Conanp denuncia ante FGR y Profepa saqueo de huevos de tortugas marinas en Playa Escobilla, Oaxaca

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el saqueo de huevos de tortugas marinas en el Santuario Playa Escobilla, Santa María Tonameca, región de la Costa.

El organismo dio a conocer que el robo de los huevos, grabado en video y difundido en redes sociales, “atenta en contra de la biodiversidad no solo vulnera el equilibrio ecológico, sino también representa un delito federal”.

“Cualquier acto de sustracción o comercialización de productos de vida silvestre constituye un delito con sanciones de uno a nueve años de prisión y multas significativas, como dispone el Código Penal Federal”, detalló

Aunque los dos saqueadores, sorprendidos y grabados en videos, se dieron a la fuga dejando los huevos en costales que tiraron en una laguna cercana al Área Natural Protegida (ANP) del Santuario.

Durante la temporada 2025-2026 se han protegido más de 113 millones de huevos y un millón 263 mil anidaciones en Playa Escobilla. Conanp

La Conanp explicó que la actividad de saqueo de nidos de tortugas marinas en la Playa Escobilla ha sido una acción ilegal menos recurrente, porque durante la temporada 2025-2026 se han contabilizado diez arribadas.

De esta manera, detalló que se han protegido poco más de un millón 263 mil anidaciones y más de 113 millones de huevos en cuidado y conservación.

Subrayó que la Conanp también ha establecido acciones coordinadas con autoridades de seguridad nacional, como las secretarías de Marina (Semar) y Defensa Nacional (Defensa), así como con la Guardia Nacional desde su creación y con autoridades de prevención de delitos ambientales, como la Profepa, desde hace 20 años para la protección y resguardo de las tortugas marinas.

Destacó que mantiene igualmente proyectos de subsidio donde participan más de 117 personas de las comunidades Escobilla, Vainilla, Macahuite, Guapinole y Barra del Potrero, para la conservación de especies prioritarias como la tortuga marina.

El organismo federal convocó a la sociedad civil a proteger el patrimonio natural e instó a reportar cualquier actividad que vulnere a las tortugas marinas, porque su conservación es una urgencia ética y una responsabilidad compartida por todos los mexicanos.