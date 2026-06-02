Semana Nacional de Salud Pública 2026 supera metas

Al superar la meta prevista con 22 mil actividades de promoción, prevención y atención comunitaria que beneficiaron a más de 20 millones de personas, concluyó la Semana Nacional de Salud Pública 2026 que se realizó del 23 al 30 de mayo.

Al respecto, el secretario de Salud, David Kershenobich, destacó que los resultados son reflejo de un esfuerzo colectivo que permitió acercar servicios, información y acciones preventivas en todo el país.

“Las ferias de salud, las jornadas de vacunación, los tamizajes y la promoción de hábitos saludables son muestra clara de que la prevención es el camino más efectivo para construir bienestar”, señaló.

Resaltó que la salud se construye más allá de los servicios médicos.

“La salud no solo está en los hospitales, sino en las decisiones cotidianas y en los entornos que generamos como sociedad”.

David Kershenobich enfatizó que este esfuerzo fortalece el vínculo entre instituciones y comunidad, por lo que llamó a dar continuidad a estas acciones.

“No cerramos un evento, damos continuidad a un compromiso. El reto es mantener este impulso y llevarlo a cada rincón del país”.

Por su parte, durante la presentación de resultados de la SNSP 2026, el director general de Políticas en Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán, destacó que la jornada, realizada en el marco del Mundial Social 2026, contó con la participación de las 32 entidades federativas.

Detalló que los beneficios alcanzaron a 20.8 millones de personas en 242 jurisdicciones sanitarias y de más de 2 mil municipios, “con la realización de más de 22 mil actividades de promoción, prevención y atención comunitaria, superando la meta prevista”.

Aceves Villagrán añadió que estas acciones incluyeron ferias de salud, vacunación, detecciones oportunas y actividades en escuelas, centros de trabajo y espacios públicos, lo cual, busca contribuir al avance hacia una república sana, consolidando la prevención como eje central del sistema de salud.