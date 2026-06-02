Segob y la CNTE continuarán diálogo este miércoles

El Gobierno de México difundió un mensaje en video en el que reiteró su disposición a mantener abiertas las negociaciones con el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene una vía de diálogo permanente, respetuosa y constructiva con la CNTE y llamó a evitar afectaciones al cierre del ciclo escolar y al libre tránsito de la ciudadanía.

Asimismo, defendió la colocación de vallas en el Zócalo capitalino al señalar que obedecen a razones de protección civil derivadas de trabajos con estructuras de gran peso y condenó actos de violencia, vandalismo y el uso de artefactos que pongan en riesgo a manifestantes y ciudadanos.

Por su parte, Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reiteró que existe el compromiso presidencial de desaparecer la Usicamm e invitó a los docentes a participar en una mesa técnica para construir una propuesta conjunta que garantice los derechos laborales del magisterio.

En tanto, Martí Batres expresó la disposición del ISSSTE para continuar analizando propuestas relacionadas con el fortalecimiento de las prestaciones y los sistemas solidarios de seguridad social para los trabajadores de la educación.

Por su parte, la CNTE advirtió que las movilizaciones y el paro nacional continuarán hasta obtener respuestas concretas a sus demandas y no descartó endurecer sus acciones en los próximos días.