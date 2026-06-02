Alerta en Nayarit: se disparan las denuncias por fraudes y extorsiones

Los delitos de fraude y extorsión se han posicionado como las denuncias más recurrentes en Nayarit, el estado gobernado por Miguel Ángel Navarro Quintero, ante el aumento considerable de ciberdelitos que afectan el patrimonio. La ciudadanía denuncia la falta de estrategias del gobierno estatal para combatir estos delitos que afectan el patrimonio.

Según informó el agente de la Policía Cibernética, Ricardo Hernández, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha recibido cerca de 200 denuncias relacionadas con fraudes y extorsiones cometidos a través de plataformas digitales solo durante los primeros cuatro meses del año. Hernández detalló que los reportes más frecuentes por parte de la ciudadanía incluyen el cobro de piso, la extorsión y las ofertas fraudulentas de empleo.

Modalidades recurrentes de fraude

El funcionario alertó sobre otras modalidades que han incrementado su incidencia:

Préstamos fraudulentos: Delincuentes ofrecen dinero fácil mediante aplicaciones, para después extorsionar a los usuarios con amenazas o cobros indebidos.

Ventas en Marketplace: Se ofertan vehículos u otros artículos y, tras el contacto inicial, las víctimas son presionadas para realizar depósitos anticipados mediante llamadas intimidatorias.

La Fiscalía General de Nayarit también detectó otro esquema de fraude por supuestos regalos que consiste en recibir una llamada de alguien que asegura ser un familiar desde el extranjero que pide dinero para liberar un supuesto envío o regalo.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año se han registrado 991 delitos contra el patrimonio, de los cuales 151 corresponden a fraude y 10 a extorsión.

¿Cómo denunciar?

Para orientación o realizar reportes anónimos, la ciudadanía puede canalizar las incidencias a través de la línea de emergencia 089 o consultar las recomendaciones de seguridad en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit.