Invierte Guerrero más de 2,699 mdp en infraestructura carretera

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que su administración ha destinado más de 2 mil 699 millones de pesos a la ejecución de 469 obras de infraestructura carretera en las ocho regiones del estado, con el objetivo de fortalecer la conectividad y detonar el desarrollo económico y social de las comunidades guerrerenses.

A través de una transmisión informativa, la mandataria destacó que los resultados acumulados incluyen la pavimentación de caminos rurales con una inversión superior a mil 295 millones de pesos y 147 kilómetros construidos; la rehabilitación de 940 kilómetros de carreteras con 749 millones de pesos; la conservación de 2 mil 993 kilómetros de caminos rurales con 171 millones, y la construcción de 42 puentes nuevos y la rehabilitación de 10 más, con una inversión superior a 442 millones de pesos.

“Hay obra, hay trabajo y voluntad de todos los ejecutores de obra de este gobierno. Trabajaremos todos los días por el bienestar de Guerrero. Los caminos son los que ayudan a que exista este desarrollo en el estado”, afirmó la gobernadora.

El director de la CICAEG, Martín Vega González, mencionó como obras relevantes la pavimentación en Puerto del Gallo y Toro Muerto, en la región Sierra, ejecutadas con mano de obra local, además de trabajos en curso en Lomacintla y proyectos programados para Alcozacán.

Salgado Pineda también destacó las gestiones realizadas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la reconstrucción de puentes dañados por el huracán John, y anunció una próxima transmisión junto al titular de la SICT en Guerrero, Ricardo Alarcón, para presentar avances y nuevos proyectos carreteros para 2026.