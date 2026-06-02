Un elemento de la Subsecretaría de Investigación Especializada murió tras dispararse con su arma de cargo al interior del complejo C5 en Morelia, Michoacán.

Según el reporte, el oficial se encontraba trabajando y posteriormente se dirigió al área de sanitarios. Momentos después, personal presente escuchó una detonación.

Compañeros de trabajo solicitaron el apoyo de paramédicos; al arribar al sitio, confirmaron que el agente ya no contaba con signos vitales. El área fue resguardada para las actuaciones de ley.

José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, informó que el agente dejó una carta póstuma.

“El reporte nos indica toda esa parte. El tema que tenemos, obviamente, es que tenía alguna carta póstuma, el tema pidiéndole perdón ahí a sus familiares. Desafortunadamente no se pudo detectar a tiempo ese tipo de advertencia y el elemento se quitó la vida”, señaló.

El secretario confirmó que el agente presentaba problemas personales. Ante este hecho, indicó que se reforzarán las brigadas de salud mental dentro de la corporación.

Reproducir Muere agente tras dispararse con su arma dentro del C5 de Morelia

“Estamos trabajando tanto en las regiones como propiamente en la propia Secretaría, con la DAP, nuestra Dirección de Atención, con psicólogos y médicos. Era un personal que ya tenía mucho tiempo en la corporación, que ya se tenía trabajando propiamente con él; desafortunadamente fue de un momento a otro”, agregó.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán realizó el levantamiento del cuerpo e inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.