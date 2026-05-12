Seguros a la medida y tecnología, ejes de la tercera mesa del Insurance Summit

Este miércoles Imagen Multicast transmitirá la mesa 3 de la edición 2026 del Imagen Insurance Summit, denominada “Innovación de productos y servicios relacionados al seguro” durante la cual los expertos del sector dialogarán sobre los nuevos productos para el cliente y las compañías con coberturas personalizadas, acorde a las necesidades de las nuevas generaciones, en un mercado competitivo y los retos que implica el desarrollo tecnológico y el avance de la ciencia.

Rafael Rebollar, moderador de este panel, que se realizará en Ciudad Imagen, conversará con Cristina Carrillo, directora comercial de Insignia Life, José Arturo Fernández Llamosas, director ejecutivo comercial de ANA Seguros y Armando de Abreu Trivellato, jefe de crecimiento de Atento.

En las anteriores dos mesas de esta Imagen Insurance Summit, los especialistas han reconocido la necesidad de impulsar una mayor cultura de los seguros para que los clientes los vean como herramienta de inversión en la vida y no un gasto. Además de lograr nuevas formas de comunicar los beneficios y el uso de inteligencia artificial como aliada del marketing.

También, se expusieron las ventajas de ocupar esta nueva herramienta del conocimiento como aliada en los procesos de contratación y seguimiento de la protección a los clientes, sus familias y sus empresas.

La mesa 3 “Innovación de productos y servicios relacionados al seguro” se transmitirá este miércoles 13 de mayo en punto de las 17:30 horas por Imagen Multicast.