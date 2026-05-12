Cofepris inaugura Semana Sanitaria; van contra productos engaño

Con el objetivo de fortalecer la cultura sanitaria en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) inauguró la Cuarta Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios (SNCRS) que culminará el próximo 16 de mayo.

Dicho evento que se realiza en todo el país, es un espacio de articulación institucional donde se difundirá información oportuna y corresponsable para que la población esté preparada frente a los riesgos sanitarios existentes y emergentes.

Durante la inauguración, en representación del secretario de Salud, David Kershenobich, el titular de la Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto señaló que el bienestar sanitario no significa la ausencia de enfermedad o de emergencia.

“Significa que el Estado tiene capacidad para prevenir, vigilar, orientar, corregir y actuar antes de que el riesgo se convierta en daño y solo es efectiva si se vincula con la realidad de cada comunidad”.

El comisionado federal también señaló que una autoridad sanitaria moderna debe ser técnica, ágil, trazable, confiable, pero sobre todo, dijo, debe proteger la salud sin convertirse en un obstáculo innecesario.

Víctor Hugo Borja Aburto, titular de Cofepris Especial

“Este enfoque de integridad pública busca erradicar la discrecionalidad y la corrupción, concentrando la fuerza institucional exclusivamente donde existen riesgos reales para la población”.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo resaltó la importancia de la relación del IMSS con la Cofepris.

“El objetivo es proteger la salud y garantizar los servicios médicos a la población a partir de la adquisición de los productos, insumos y medicamentos que adquirimos para nuestros protocolos de atención. Por eso este espacio debe llamarnos la atención para que se genere confianza a través de la vigilancia”.

Cabe señalar que durante la SNCRS, se realizarán mesas de diálogo y ponencias enfocadas al fortalecimiento de la farmacovigilancia y la tecnovigilancia mediante la coordinación interinstitucional; la comunicación de riesgos y su difusión con base en experiencias estatales; y la prevención de insumos falsificados y productos engaño.