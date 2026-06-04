Vuelve Seguritech a Expo Seguridad México 2026 con innovaciones como SAIMON Vision

Seguritech una vez más participa en la reciente edición de Expo Seguridad México, considerada uno de los encuentros más relevantes de la industria de seguridad en América Latina, donde convergen especialistas, empresarios, investigadores y representantes gubernamentales enfocados en el desarrollo de estrategias para construir sociedades más seguras, sostenibles e innovadoras.

El encuentro se lleva a cabo del 2 al 4 de junio de 2026 en el Centro Banamex, recinto que año con año reúne a compañías líderes del sector tecnológico y de protección integral.

Para esta edición, la empresa mexicana se encuentra en el stand 726, espacio desde donde presenta algunas de sus soluciones más avanzadas en materia de seguridad física y digital.

Entre las innovaciones que la compañía exhibe destaca SAIMON Vision, una plataforma tecnológica orientada al fortalecimiento de la seguridad ciudadana mediante herramientas inteligentes de monitoreo y análisis.

Asimismo, los especialistas de la firma liderada por Ariel Picker están exponiendo aplicaciones enfocadas a la ciberseguridad, ciberinteligencia y telecomunicaciones, áreas que actualmente se han convertido en prioritarias para gobiernos y organizaciones ante el incremento de amenazas digitales.

Como ha ocurrido en años anteriores, Seguritech yace como uno de los principales animadores de la feria, al mostrar los alcances y capacidades de sus innovaciones.

De ahí que, uno de los principales atractivos del stand de la empresa líder en soluciones de misión crítica es un hangar para dron, diseñado para mostrar en tiempo real las capacidades de dicha tecnología avanzada aplicada a tareas estratégicas de vigilancia y monitoreo.

El sistema permite observar funciones automatizadas como apertura y cierre remoto del hangar, supervisión de telemetría de datos, monitoreo energético, emisión de alertas y visualización en vivo de la cámara del dron.

Con esta participación, Seguritech busca como cada año, consolidar su posición como referente regional en soluciones de seguridad integral, al tiempo que impulsa el intercambio de conocimiento y la adopción de tecnologías innovadoras capaces de responder a los desafíos contemporáneos en materia de protección ciudadana y transformación digital.