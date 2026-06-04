Semar continúa con limpieza de hidrocarburo derramado en muelle de Manzanillo

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) continúa con los trabajos de contención y limpieza de hidrocarburo derramado en inmediaciones del muelle turístico, en el centro histórico de Manzanillo, Colima.

Como parte de los trabajos de coordinación para mitigar la contaminación, se integró ayer el Comité del Plan Local de Contingencias para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas en las instalaciones de la Sexta Región Naval.

En dicho comité participó personal del citado Mando Naval, de la Fuerza Naval del Pacífico (FUERNAVPA), de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Manzanillo, de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Manzanillo, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, PEMEX, la Capitanía de Puerto Regional en Manzanillo, la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), el Instituto Oceanográfico del Pacífico, además de las empresas OCUPA, SSA México y Hazesa.

Derivado del análisis de la situación se llevaron a cabo dos estrategias para continuar con la contención y limpieza de la mancha iridiscente; la primera consistió en la contención del hidrocarburo por medio de barreras, colocación de material absorbente y aplicación de detergente biodegradable.

La segunda en la dispersión mecánica por chorro y propela con apoyo de embarcaciones y más de 50 elementos pertenecientes a la Sexta Región Naval, FUERNAVPA, Capitanía de Puerto, Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Manzanillo y la ASIPONA.