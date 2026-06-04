Al menos tres lesionados tras explosión de almacén clandestino de gas LP en Tepeaca

La explosión registrada este jueves en un predio de la comunidad de San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca, Puebla, dejó al menos tres personas lesionadas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que incluyó la evacuación de escuelas, viviendas y del Hospital General de Tepeaca, confirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Durante una declaración pública, el mandatario estatal informó que los heridos fueron trasladados a unidades médicas de la región para recibir atención especializada, mientras las autoridades continúan evaluando los riesgos derivados del incendio y las explosiones ocurridas en varios autotanques.

“Las personas que tuvieron este incidente ya fueron trasladadas al Hospital Integral de Acajete y una persona en Tecamachalco. Son las personas que fueron trasladadas de la explosión”, señaló Armenta.

El gobernador precisó que, hasta el momento, el reporte oficial mantiene un saldo preliminar de tres lesionados.

“Yo tengo datos aquí de tres personas. Hasta este momento. Nosotros queremos que sean atendidos de inmediato, así lo están haciendo”, añadió.

¿Qué ocurrió en Tepeaca?

La emergencia se registró durante la mañana del 4 de junio en un predio donde, de acuerdo con reportes preliminares y testimonios de vecinos, presuntamente se almacenaba combustible de procedencia ilícita.

Las explosiones involucraron varios autotanques y generaron una columna de humo visible desde distintos puntos del municipio, provocando alarma entre habitantes y comerciantes de la zona.

Debido al riesgo de nuevas detonaciones, cuerpos de emergencia establecieron perímetros de seguridad y restringieron el acceso a varias cuadras alrededor del lugar del siniestro.

Las maniobras de enfriamiento y control continúan para evitar que el fuego alcance otras áreas o genere nuevos incidentes.

Evacúan hospital, escuelas y viviendas

Uno de los aspectos más delicados de la emergencia fue la cercanía del incendio con instalaciones educativas, viviendas y servicios de salud.

Por ello, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de:

El Hospital General de Tepeaca.

La Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre”.

El Centro Escolar Miguel Negrete Novoa.

Viviendas ubicadas en las inmediaciones del siniestro.

Armenta destacó que la respuesta coordinada permitió desalojar a miles de personas antes de que la situación pudiera agravarse.

Además, pacientes que se encontraban hospitalizados en Tepeaca fueron trasladados a otras unidades médicas para garantizar la continuidad de su atención.

La medida buscó reducir riesgos ante la posibilidad de nuevas explosiones derivadas de la presencia de combustible y materiales inflamables.

Gobierno de Puebla mantiene operativo de emergencia

Tras conocer la situación, el gobernador informó que estableció comunicación inmediata con integrantes de su gabinete para coordinar la respuesta institucional.

“Me enteré de la situación, hablé con el secretario de Gobernación”, declaró.

En el lugar trabajan corporaciones de los tres órdenes de gobierno, incluyendo personal de Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal, Secretaría de Marina y servicios de emergencia.

Las autoridades mantienen activo un esquema de coordinación para supervisar el control del incendio, evaluar posibles daños estructurales y garantizar condiciones seguras para el eventual regreso de los habitantes evacuados.

Investigación sobre el origen del combustible

Respecto a las circunstancias en que ocurrió la explosión y las versiones que apuntan a la posible existencia de combustible almacenado de manera ilegal, el gobernador evitó adelantar conclusiones.

Armenta señaló que será la Secretaría de Seguridad la dependencia encargada de informar oficialmente sobre los hallazgos de la investigación y sobre las condiciones en que operaba el predio afectado.

Las indagatorias buscarán determinar si existían actividades relacionadas con el almacenamiento, distribución o comercialización irregular de hidrocarburos.

Tepeaca forma parte de una región históricamente identificada por autoridades federales y estatales como una de las áreas donde han operado redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.

Durante los últimos años se han desarrollado operativos permanentes para combatir este delito, conocido popularmente como "huachicol", debido a los riesgos que representa para la seguridad pública, el medio ambiente y las comunidades cercanas.

La explosión registrada este jueves vuelve a poner de relieve las consecuencias potenciales asociadas al manejo irregular de materiales altamente inflamables en zonas habitadas.