La seguridad privada ante las 40 horas: liderar la transición o quedarnos atrás

La reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales representa un avance social relevante para el país. Sin embargo, en actividades que operan de manera permanente, las 24 horas al día y los 7 días de la semana, la medida implica una transformación estructural que no puede minimizarse. La seguridad privada en México está sujeta a esa realidad.

No se trata de un simple ajuste administrativo. Es un cambio que modificará costos, estructuras operativas, esquemas de contratación y modelos de servicio en los próximos años.

Históricamente, la seguridad privada ha sido una industria intensiva en capital humano. Una posición continua de vigilancia suele requerir más de cuatro elementos para cubrir rotaciones, descansos y obligaciones laborales. Con la implementación de la jornada de 40 horas, esa misma posición demandará un número significativamente mayor de personal. El impacto en costos será permanente y se reflejará en toda la estructura operativa.

A este desafío se añade otro igual de complejo: la escasez de talento operativo. Las regiones industriales del país, impulsadas por el crecimiento manufacturero y la relocalización de empresas, compiten agresivamente por la mano de obra. La seguridad privada enfrenta una presión creciente para atraer y retener personal.

El impacto será especialmente sensible en los sectores residencial y comercial. Miles de condominios y fraccionamientos en todo el país destinan una parte sustancial de sus cuotas al pago de seguridad privada. Para muchas familias, ese esfuerzo marca la diferencia entre vivir con tranquilidad o con incertidumbre. Si los costos se incrementan de manera abrupta, surgirán tensiones presupuestales, decisiones difíciles y, en el peor de los casos, un crecimiento de la informalidad.

Como sector, no podemos limitarnos a trasladar incrementos al cliente final ni adoptar una postura reactiva. Lo que corresponde es liderar la transición.

El modelo tradicional de vigilancia presencial deberá evolucionar hacia esquemas híbridos. La tecnología —videovigilancia inteligente, analítica de video, monitoreo remoto y controles de acceso automatizados— no elimina al personal. Reordena su función y mejora su productividad. Permite optimizar recursos, elevar estándares y ofrecer soluciones integrales en lugar de servicios aislados por posición.

La seguridad tendrá que acelerar el cambio. Las empresas líderes en el mundo ya están adoptando ese modelo con disciplina operativa. Están invirtiendo en plataformas que integran distintos sistemas en un solo tablero, combinan infraestructura propia con capacidades en la nube y automatizan tareas repetitivas para que el personal se concentre en decisiones y respuesta. También están elevando el perfil del personal con formación técnica y migrando a modelos basados en niveles de servicio y desempeño.

El guardia tradicional deberá transformarse en un técnico en seguridad integral, capacitado en gestión de riesgos, protocolos de emergencia, protección civil y operación de plataformas digitales. La profesionalización será un requisito de permanencia y una ventaja competitiva.

En paralelo, crece la exigencia de reglas claras en el uso de datos y herramientas digitales, porque la seguridad ahora también implica cuidar información, privacidad y trazabilidad.

Se producirá una inevitable consolidación del mercado. Las empresas que no inviertan en cumplimiento normativo, tecnología y capacitación enfrentarán mayores dificultades para sostener su operación. En este nuevo entorno, competir exclusivamente por precio no será una verdadera opción.

La reforma laboral representa un catalizador para modernizar la industria. Para lograrlo se requiere diálogo responsable entre autoridades, empresas y usuarios. Una transición ordenada evitará distorsiones, informalidad y deterioro en la calidad del servicio.

La seguridad privada cumple una función complementaria a la seguridad pública. Protege personas y activos en industrias, cadenas logísticas, desarrollos habitacionales y espacios comerciales que sostienen la actividad económica del país. Cualquier transformación que afecte su viabilidad operativa tendrá implicaciones más amplias de lo que puede pensarse en primera instancia.

Los tres años que durará la transición a las 40 horas marcarán un antes y un después para nuestra industria. La opción responsable es liderar la adaptación con planeación, estándares y productividad, para proteger al usuario final y asegurar la continuidad operativa.

El momento exige visión estratégica, inversión inteligente y responsabilidad sectorial. La transformación no es opcional, es la condición para fortalecer la seguridad en México en una nueva etapa laboral y económica.

Como escribió Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, “Cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiarnos a nosotros mismos”.