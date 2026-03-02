¡Lo jaló el muerto! Hombre cae a tumba abierta en panteón de Monterrey

Un hombre resultó lesionado en un panteón de Monterrey, Nuevo León, luego de que cayera a una tumba que se encontraba abierta, situación que provocó alarma entre los asistentes al camposanto.

La tumba en la que cayó el sujeto tenía una profundidad de cuatro metros y está ubicada dentro del Panteón Jardín en la capital norteña, tras el incidente, elementos de Protección Civil de Nuevo León apoyaron en el rescate.

¿Cómo fueron los hechos?

Ya en el sitio y de acuerdo al reporte, los hechos se registraron la mañana del domingo 1 de marzo de 2026, alrededor de las 11:29 horas, en el cruce de la avenida José Alvarado y Onix, en la zona de los Condominios Iconos.

Según la información inicial, el masculino cayó al interior de la fosa, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio. Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la corporación estatal acudieron al sitio para brindar atención y realizar las maniobras correspondientes.

Al lugar arribó una unidad de Protección Civil Nuevo León, así como cuerpos de emergencia quienes atendieron la situación. Luego de ser recatado, el lesionado fue llevado en una ambulancia a un hospital para ser valorado.

