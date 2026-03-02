ONU tiene que recuperar su papel, dice Sheinbaum ante conflicto en Medio Oriente

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre los lamentables sucesos que se están presentando en Medio Oriente, por lo que hizo un llamado a la Organización de las Nacional Unidas (ONU) para que retome su papel en cuanto a la política diplomática multilateral.

En este contexto, la mandataria refirió que el organismo ha perdido “cada vez más fuerza”, pues dejó de cumplir su labor al permitir que países con mayor fuerza militar impongan sus condiciones, afectando principalmente a la sociedad civil.

La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser. Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza”, refirió.

Si hay algún país donde haya “violación a los derechos humanos”, la solución debería encontrarse en el marco multilateral. AFP

Sheinbaum Pardo recordó que la intención de la ONU, tras la Segunda Guerra Mundial, era asegurar que todos los países tuvieran voz y voto en los asuntos internacionales. La jefa de Estado señaló que no es un asunto de si “uno está de acuerdo con un régimen u otro” porque “quienes sufren” son los ciudadanos, de modo que llamó a alcanzar una solución pacífica para así “evitar las guerras”.

Es el respeto a la autodeterminación y esa es la declaración de las Naciones Unidas. No solo es nuestra Constitución, sino que está en la carta de Naciones Unidas y su formación, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, el respeto a la autodeterminación de los pueblos”, insistió.

Para cerrar, la primera presidenta del país añadió que si hay algún país donde haya “violación a los derechos humanos”, la solución debería encontrarse en el marco multilateral y no “a partir de invasiones o guerras”.

fdm