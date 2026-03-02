El que se supone es el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado desde una funeraria en Guadalajara hacia el panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, bajo un operativo federal de seguridad que incluyó bloqueo de vialidades y revisión exhaustiva de vehículos.

De acuerdo con los reportes locales, el féretro —un ataúd metálico dorado— salió de la funeraria ubicada en la colonia San Andrés, sobre la calle Gigantes, tras permanecer ahí durante 24 horas. El traslado se realizó por la ruta más corta, de aproximadamente 26 kilómetros, escoltado por personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Operativo de traslado

Las unidades oficiales encendieron códigos y sirenas para bloquear el tráfico y agilizar el recorrido, que en condiciones normales tenía un tiempo estimado de 44 minutos. La caravana tomó Periférico y posteriormente la avenida Santa Margarita hasta llegar al cementerio, donde ya se encontraban desplegadas unidades artilladas en el exterior.

El objetivo del dispositivo fue reducir riesgos, evitar concentraciones masivas y prevenir posibles incidentes durante el trayecto y la inhumación.

El cuerpo llegó a Guadalajara procedente de la Ciudad de México durante la madrugada del domingo. En el trayecto se reportó un incidente: la carroza fue desviada a una funeraria filial donde se realizó el cambio de vehículo antes de continuar hacia la sede principal en San Andrés.

Durante su estancia en la funeraria se mantuvo vigilancia constante. A las 10:20 horas, reportes en la plataforma X señalaban tensión en la zona, mientras se preparaba el traslado de arreglos florales hacia el cementerio.

Más de 500 coronas

En el exterior de la funeraria se contabilizaron más de 500 coronas florales. Varias llegaron sin nombre y, en otros casos, los listones fueron retirados antes de su exhibición pública.

Dos grúas de plataforma acudieron al sitio para trasladar los arreglos al panteón, donde serían colocados durante el sepelio.

El panteón Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, fue resguardado por fuerzas federales. Los vehículos que ingresaban al estacionamiento fueron revisados uno por uno para evitar la introducción de objetos peligrosos, incluidas armas de fuego.

El despliegue incluyó presencia disuasiva en accesos principales y perímetros cercanos, en una estrategia orientada a prevenir alteraciones al orden público.