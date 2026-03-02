¡Otro más! Colapsa templete en plena foto de graduación de la UV en Xalapa

Un nuevo caso de colapso de un templete se presentó en las instalaciones de una universidad, pero ahora en Veracruz, donde en plena fotografía de graduación se vino abajo la estructura, dejando a varios estudiantes lesionados.

Los hechos se registraron hoy por la mañana frente a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV) en Xalapa, donde más de 300 alumnos ya se encontraban colocados sobre la estructura metálica para iniciar la ceremonia de la fotografía generacional.

Acto seguido, una parte del templete, principalmente en el área de las escaleras colapsó de forma inesperada dejando aproximadamente a 18 alumnos heridos y con golpes diversos en sus cuerpos.

Los estudiantes pertenecen a la generación 2022-2026 de la Universidad Veracruzana; de acuerdo con testimonios de familiares presentes, el colapso fue súbito, lo que provocó que varios jóvenes cayeran desde diferentes niveles de la estructura.

La caída dejó en algunos alumnos contusiones, crisis nerviosa y cuadros de shock derivados del impacto y del susto provocado por el colapso, sin que hasta ahora se haya emitido un parte médico detallado.

En este contexto, se espera que la institución educativa en las próximas horas informen con precisión el estado de salud de los lesionados y las causas que originaron el desplome de la estructura.

Derivado de todo lo anterior, padres de familia, docentes y alumnos brindaron apoyo de primer contacto a los heridos mientras se realizaba el llamado al número de emergencias 911.

En cuestión de minutos arribaron corporaciones de rescate de diferentes agrupaciones. Se presentaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como paramédicos, rescatistas y personal de Protección Civil Municipal.

¿Qué dijeron las autoridades de la UV?

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, llegó al lugar de los hechos y atendió a los medios de comunicación en el marco de reclamos airados de las madres y padres de familia que se encontraban en el lugar, quienes exigieron que se investigue a fondo a la empresa encargada de instalar el templete.

Aguilar Sánchez lamentó lo sucedido y ratificó el número de estudiantes afectados, señalando que por fortuna no son lesiones de gravedad, comprometiéndose a dar seguimiento a este penoso caso.

Ahorita yo voy para allá para que la atención sea lo más eficiente y pronta posible; vamos a estarle dando seguimiento para ello y eso es lo prioritario, lo quiero hacer personalmente”, apuntó.

Por último el rector pidió comprensión y subrayó que su prioridad inmediata es la atención de los jóvenes lesionados para después comenzar con las indagatorias correspondientes pues no es la primera vez que se hacen este tipo de actos en la institución.

fdm