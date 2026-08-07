¡En segundos! Captan robo a mano armada de camioneta en Tezontepec, Hidalgo

Un robo con violencia de una camioneta fue captado por cámaras de videovigilancia en la comunidad de Mangas, perteneciente al municipio de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, donde dos motociclistas armados interceptaron al conductor y lo obligaron a entregar la unidad.

De acuerdo con el material difundido por vecinos de la zona, los presuntos responsables viajaban a bordo de una motocicleta y portaban el rostro cubierto. En la grabación se observa cómo uno de ellos desciende y amenaza al conductor con un arma de fuego, mientras el otro permanece atento para facilitar la huida.

Tras despojar a la víctima del vehículo, los sujetos escaparon con una camioneta Chevrolet blanca de doble cabina con caja tipo redila. Hasta el momento se desconoce el paradero de la unidad.

Reproducir El asalto fue perpetrado por dos sujetos que llevaban el rostro cubierto para evitar ser identificados.

La difusión del video generó preocupación entre habitantes de la comunidad, quienes solicitaron apoyo para localizar el vehículo y aportar información que permita identificar a los responsables.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni sobre avances en las investigaciones relacionadas con este asalto.