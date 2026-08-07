Américo Villarreal impulsa la agenda logística con CANACAR y CONCAMIN 

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, sostuvo reuniones de trabajo en la Ciudad de México con directivos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) para consolidar a la entidad como la principal plataforma logística y de comercio exterior entre México y Estados Unidos.

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Durante el encuentro privado con los representantes del autotransporte, las autoridades estatales y los líderes empresariales acordaron coordinar una agenda permanente enfocada en agilizar el tránsito carretero, eliminar la duplicidad en las revisiones a las unidades de carga y reforzar la seguridad en los corredores estratégicos del estado. Ambas partes coincidieron en que optimizar la red carretera, ferroviaria y los cruces fronterizos resulta fundamental para mantener el flujo comercial en las cadenas de suministro de Norteamérica y atraer nuevas inversiones productivas.

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En la reunión con la CANACAR participaron la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero; y el vicepresidente nacional de la organización, Carlos Fernández Martínez. Posteriormente, el mandatario se reunió con el secretario general de la CONCAMIN, Eduardo Ramírez Leal, para revisar las ventajas competitivas de la infraestructura del estado y acordar estrategias conjuntas que impulsen la actividad manufacturera, el desarrollo industrial y la generación de empleo en la región.