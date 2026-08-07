Alerta en consulados de México en EU: vencen visas de 400 empleados sin opción a renovación

Por lo menos 400 empleados administrativos que trabajan con visas estadounidenses en los 53 consulados de México en Estados Unidos terminarán sus visados sin la opción de poder renovarlos, por lo que tendrán que salir del país o permanecer, pero como indocumentados.

Los empleados que tramitan documentos y procesos en las representaciones diplomáticas trabajan en Estados Unidos con visas tipo A-2. En el 2016, el Departamento de Estado determinó en un memorándum que esas visas tienen una vigencia de cinco años sin renovación automática.

En junio del 2021, el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard negoció y alcanzó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para renovar de manera extraordinaria las visas para 500 empleados consulares. Pero esa renovación está por vencer a partir de este mes.

La disposición es para todos los empleados consulares que no tengan residencia legal permanente en Estados Unidos, y cuando termine su visado y deban salir, también tendrán que abandonar el país sus familiares dependientes.

“Se espera que el personal contratado que no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal ocupe su puesto por un periodo no superior a cinco años”, dice el memorando. “Cuando el titular finalice su periodo de servicio, también se dará por terminada la relación laboral de los familiares que trabajen en la misión”, agrega el documento.

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, dijo al diario El País que se trata de una situación compleja y que en los últimos años se obtuvieron varias extensiones temporales gracias a negociaciones diplomáticas. Sin embargo, el diplomático mexicano reconoció que algunos de los empleados deben regresar a México, por lo que la Cancillería analizará opciones para reubicarlos dentro de la administración pública.

Muchos de los empleados consulares tienen ahora hijos nacidos en Estados Unidos o pertenecen a familias con condiciones migratorias mixtas, en las que unas personas son residentes o incluso ciudadanos estadounidenses.