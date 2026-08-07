Egresan los primeros 151 técnicos ferroviarios del CONALEP para el Tren Maya

Como parte de la estrategia del Bachillerato Nacional para preparar personal especializado en los proyectos estratégicos del país, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció a la primera generación de Profesionales Técnicos Bachiller en Transporte Ferroviario del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Esta nueva oferta educativa se convirtió en la primera en su tipo dentro del nivel Medio Superior en México y tiene como objetivo directo fortalecer la operación del Tren Maya y la movilidad del país.

Un total de 151 alumnas y alumnos egresaron de los planteles Cancún IV y Chetumal, en Quintana Roo, tras concluir satisfactoriamente sus estudios. El titular de la SEP subrayó que este modelo responde a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de vincular la educación formal con el desarrollo nacional mediante la Nueva Escuela Mexicana, formando talento altamente capacitado con sentido social para asegurar que el sistema ferroviario sea operado por manos mexicanas.

Excélsior

Uno de los aspectos más relevantes del programa es la doble certificación otorgada a los graduados. Los 151 egresados recibieron el título de Profesional Técnico Bachiller, el cual les permite incorporarse de manera inmediata al mercado laboral con competencias especializadas, además de obtener el certificado de bachillerato para continuar sus estudios en la educación superior si así lo desean.

Por su parte, el director general del CONALEP, Rodrigo Rojas Navarrete, destacó que la carrera fue creada en 2023, situando a Quintana Roo como pionero nacional. Agregó que la colaboración directa con el Tren Maya permitió a los estudiantes realizar sus prácticas profesionales en las instalaciones del sistema ferroviario, fortaleciendo sus conocimientos en áreas clave como mantenimiento de equipo, seguridad, control del transporte, normatividad y operación. En el evento estuvieron presentes directivos operativos y de mantenimiento del Tren Maya.