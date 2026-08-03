Se incrementa el robo de vehículos en Tepetlixpa, Edomex

A sus 78 años, el señor Juan le gusta ser productivo, por lo que como todas las mañanas a bordo de su camioneta tres y media toneladas acudió el pasado 14 de junio al campo en el municipio de Tepetlixpa, Estado de México, la dejó por unas horas y cuando regresó ya no estaba.

Relata que cinco minutos antes de las 6 de la mañana se fue al campo, pero como era domingo se regresó rápido: “llegué aquí a las 10 de la mañana, cuando yo llegué aquí ya mi camioneta no se encontraba, entonces le llamé a mis hijos para preguntarle a ellos y pensaban que yo me la había llevado, así fue como hicieron la denuncia a la presidencia".

Y aunque por cámaras del C5 pudieron percatarse que la camioneta fue llevada hacia Morelos, a mes y medio de los hechos, no han podido localizarla.

Los vecinos tienen miedo, pues al parecer hay una banda.

Fámita, una de las vecinas resaltó que en este momento, al parecer son dos las unidades que han sido robadas, han estado estacionadas, han sido robadas en el transcurso de la mañana, donde no hay tanta gente en la calle, entre las 6-7 de la mañana, son vehículos de carga tipo tres y media."

Por otra parte, un habitante identificado como Pedro mencionó que “se escuchan rumores de gente, de que anda una bandita robando, pero la verdad hay veces que por temor no denunciamos y sí ha subido un 60, 50 por ciento el robo vehículos, motocicletas"

Y en tanto, las autoridades hacen algo para detener a la banda y recuperar la camioneta que el señor José que adquirió con 20 años de esfuerzo; ahora tiene que pedir apoyo para seguir con su labor.

Añadió que "tiene que ocupar algunas personas de mis amigos para que me lleven a traer, llevar agua para fumigar allá la milpa, porque ya estamos en el cultivo de la milpa, porque es lo que yo siembro puro maíz"