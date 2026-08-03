Cierran la México–Tuxpan: exigen frenar robos y falsas patrullas

Habitantes y delegados de distintas comunidades del municipio de Acaxochitlán bloquearon la carretera México–Tuxpan, tanto en su tramo libre como de cuota, para exigir un reforzamiento inmediato de la seguridad ante el aumento de robos que, aseguran, se ha registrado en ese corredor carretero.

Los cierres fueron instalados en Santiago Tepepa y La Bóveda, a la altura de la desviación hacia Zacatlán, donde los manifestantes denunciaron la presunta operación de un grupo delictivo que utilizaría una patrulla apócrifa para interceptar a automovilistas, situación que, señalaron, ha derivado en un incremento en el robo de camionetas y otros delitos patrimoniales.

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La protesta provocó largas filas de vehículos y afectaciones a la circulación en ambos sentidos de la vialidad. Los inconformes reclamaron que, pese a los reportes presentados por los habitantes, no se han implementado acciones suficientes para contener la inseguridad en la zona.

Durante la manifestación también solicitaron la reanudación y conclusión de los trabajos de reencarpetamiento de la carretera libre México–Tuxpan, los cuales, afirmaron, permanecen suspendidos desde hace varias semanas. Sin embargo, enfatizaron que la principal demanda es la presencia permanente de corporaciones de seguridad y operativos que permitan frenar los robos que afectan a quienes transitan por esa vía.

Los pobladores advirtieron que mantendrán el bloqueo como medida de presión hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades en materia de seguridad pública y vigilancia carretera.