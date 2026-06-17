Gobierno federal retoma diálogo con la CNTE; va por cierre de ciclo escolar sin contratiempos

El gobierno federal retomará las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con miras a concluir satisfactoriamente el ciclo escolar, luego de 17 días de huelga nacional del magisterio, así lo confirmó el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP dijo que el fin de esta nueva mesa con el magisterio es lograr acuerdos o compromisos definitivos para que todos los niños en el país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar. La cita con los maestros está programada a las 13:30 horas en la Secretaría de Gobernación (Segob).

CNTE confirma que asistirá a mesa de diálogo

Los integrantes de la CNTE que se movilizaron nuevamente en la Ciudad de México, esta vez al sur de la capital del país para llegar a inmediaciones del Estadio Ciudad de México donde se llevará a cabo el partido entre Colombia y Uzbekistán, confirmaron su asistencia a la nueva mesa de diálogo con el gobierno federal.

Los secretarios generales de las secciones que integran la coordinadora señalaron que asistirán al encuentro con autoridades federales con la expectativa de obtener respuestas concretas a sus demandas y no únicamente escuchar nuevos planteamientos por parte del gobierno.

Vamos a la mesa porque queremos escuchar soluciones y no más monólogos”, expresaron dirigentes magisteriales durante las concentraciones realizadas en los accesos de Taxqueña, Acoxpa, Gran Sur y la zona de hospitales.

Desde las 10:00 horas, los contingentes se desplegaron en cuatro puntos estratégicos de la zona sur de la Ciudad de México, como parte de una acción simultánea en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde este miércoles se disputa el encuentro entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán correspondiente a la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante la jornada, integrantes de la coordinadora denunciaron que cientos de maestros enfrentaron dificultades para arribar a los puntos de concentración debido a cierres de estaciones del Metro y restricciones de movilidad derivadas del operativo de seguridad implementado en la zona.

A diferencia de otras movilizaciones, la CNTE optó por ofrecer posicionamientos en cada uno de los puntos de concentración, en lugar de realizar una conferencia centralizada, con el propósito de facilitar la cobertura de los medios de comunicación y garantizar la participación de los distintos contingentes.

La reunión en la Secretaría de Gobernación se llevará a cabo en medio de la exigencia del magisterio disidente para que el gobierno federal atienda sus demandas relacionadas con:

El sistema de pensiones.

Condiciones laborales del sector educativo.

Atención a diversos compromisos pendientes con la coordinadora.

¿Quiénes participan en la mesa de negociación?

Para abordar las demandas del magisterio de manera integral, la reunión cuenta con la presencia de los titulares y representantes de las instituciones más importantes del sector educativo y de gobernación:

Secretaría de Gobernación (Segob): Encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez. Secretaría de Educación Pública (SEP): Para tratar los temas estrictamente académicos y laborales del magisterio.

Para tratar los temas estrictamente académicos y laborales del magisterio. ISSSTE: Con el fin de abordar las demandas relacionadas con la salud, pensiones y prestaciones de los trabajadores de la educación.

El objetivo principal: Un cierre escolar exitoso

Las movilizaciones y paros laborales de la CNTE históricamente generan preocupación entre los padres de familia ante la posibilidad de perder días de clases. Sin embargo, el mensaje oficial es de tranquilidad y compromiso.

La meta principal de esta nueva mesa de negociación entre la SEP, Segob y la CNTE es concretar compromisos definitivos que permitan a todas las niñas y niños del país finalizar sus actividades académicas de manera satisfactoria. El gobierno busca evitar cualquier tipo de contratiempo o interrupción en las aulas durante la recta final del calendario escolar.