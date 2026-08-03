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La 'Mañanera' de Sheinbaum EN VIVO: Temas de la conferencia hoy 3 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia desde Palacio Nacional; conoce aquí el resumen de su 'mañanera'.

Por: Jimena Campuzano

Mañanera de Sheinbaum hoy 3 de agosto de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias matutinas.Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia mañanera del 3 de agosto de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete federal.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que habló la presidenta en su conferencia de este lunes.

7:54 Horas | Revelan calendario de pagos de beca Rita Cetina para útiles escolares; hoy arranca la dispersión

El coordinador nacional de becas del Bienestar, Julio León, dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para uniformes y útiles escolares, la cual consiste en un apoyo de 2 mil 500 pesos, y cuya dispersión arrancó desde el día de hoy en beneficio de 6 millones 694 mil 988 estudiantes.

El funcionario federal indicó que la inversión social será de 16.7 mil millones de pesos y el pago se realizará de la siguiente manera:

  • A y B - Lunes 3 de agosto
  • C - Martes 4 de agosto
  • D, E y F - Miércoles 5 de agosto
  • G - Jueves 6 de agosto
  • H, I, J, K y L - Viernes 7 de agosto
  • M - Lunes 10 de agosto
  • N, Ñ, O, P y Q - Martes 11 de agosto
  • R - Miércoles 12 de agosto 
  • S - Jueves 13 de agosto
  • T, U, V, W, X, Y y Z - Viernes 14 de agosto

Mañanera de Sheinbaum hoy 3 de agosto: Video completo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 03 de agosto de 2026.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza su conferencia mañanera del 03 de agosto de 2026.

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