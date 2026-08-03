Capturan a ‘El Tito’ por el feminicidio de Beany Lozano

Luego de casi cuatro meses de búsqueda, autoridades federales capturaron a José Manuel “N”, alias “El Tito”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Beany Lozano, joven que fue atacada a balazos el pasado 6 de abril de 2026 en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas, y que falleció días después debido a la gravedad de las heridas.

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó que el presunto agresor fue localizado en Guasave, Sinaloa, donde permanecía oculto mientras era considerado uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de Chiapas.

De acuerdo con la SSPC, la localización de José Manuel “N” fue posible gracias a labores de inteligencia encabezadas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de la propia dependencia federal.

Como parte de las investigaciones, las autoridades identificaron un inmueble donde presuntamente se refugiaba el sospechoso. Tras realizar labores de vigilancia fija y móvil, reunieron los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de cateo.

Con el mandato judicial se desplegó un operativo en el domicilio, donde “El Tito” fue localizado y detenido. Posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, mientras que el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas mantenía una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien aportara información que permitiera ubicar y capturar al presunto feminicida.

El caso de Beany Lozano

La investigación está relacionada con los hechos ocurridos durante la madrugada del 6 de abril de 2026, cuando Beany Lozano salió de su domicilio en compañía de José Manuel “N”, según relató su madre, Guadalupe García Alfaro, a esta casa editorial.

Con el paso de las horas, la joven no regresó a su hogar, por lo que su familia inició una búsqueda por distintos puntos de Tuxtla Chico.

Durante ese recorrido localizaron un vehículo con impactos de bala y recibieron información de que una mujer herida había sido trasladada a un hospital.

Guadalupe García Alfaro recordó el momento en que encontró a su hija gravemente lesionada.

Cuando llegamos confirmamos que era ella. Tenía una herida de bala y necesitaba atención urgente. Se hicieron todos los esfuerzos posibles para trasladarla, pero su estado de salud se complicó y ya no fue posible”, relató.

Aunque el personal médico intentó salvarle la vida, Beany Lozano falleció días después como consecuencia de las lesiones provocadas por el ataque armado.