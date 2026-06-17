Con 'cerco de cierre' Metro 'atrapa' a CNTE para que no llegue al Estadio Ciudad de México

Antes de las 10:00 de la mañana de este miércoles, el Sistema de Transporte Colectivo Metro activó un “cerco de cierre” en estaciones estratégicas de las líneas 2 y 3 para contener la movilidad de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes pretenden realizar movilizaciones en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde esta noche se disputará el encuentro Colombia-Uzbekistán, correspondiente a las actividades mundialistas.

Así la CNTE

Bellas Artes

La medida comenzó con el cierre temporal de la estación Bellas Artes de la Línea 2, luego de que grupos de manifestantes se concentraran en las inmediaciones del sistema de transporte con la intención de desplazarse hacia el inmueble deportivo.

Así las calles cerradas Rodolfo Dorantes

Cerradas Allende, Pino Suárez, Zócalo y Chabacano

A través de sus redes sociales, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que también permanecían cerradas las estaciones Allende, Pino Suárez, Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, como parte del operativo preventivo implementado en coordinación con autoridades de seguridad.

Cierran Metro Zócalo. Foto: Rodolfo Dorantes

El funcionario explicó que personal del organismo se mantiene atento al desarrollo de las movilizaciones para restablecer el servicio en cuanto las condiciones lo permitan y garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Hidalgo

Minutos más tarde, Rubalcava anunció que al dispositivo se sumó el cierre temporal de la estación Hidalgo de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, debido a la presencia de manifestantes en la zona.

Ante las afectaciones, el directivo recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales del STC para conocer la reapertura de las estaciones.

No es la primera ocasión que se aplica una estrategia de este tipo. El pasado 11 de junio, previo a la ceremonia y partido inaugural entre México y Sudáfrica, el Metro cerró varias estaciones antes, durante y después del encuentro, lo que generó afectaciones para miles de pasajeros que tuvieron que modificar sus rutas habituales.