Beca Rita Cetina: inicia pago de 2,500 pesos para útiles y uniformes; consulta el calendario

Este lunes 3 de agosto de 2026, se anunció que más de 6.6 millones de estudiantes de educación primaria recibirán un apoyo único de 2 mil 500 pesos para la compra de útiles escolares y uniformes, como parte de la estrategia del gobierno de México para el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027.

Lo anterior, lo dio a conocer el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, quien informó además que ya inició la dispersión de los apoyos correspondientes al nuevo bimestre para las y los beneficiarios de los distintos programas educativos.

Según los datos presentados en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el número de beneficiarios asciende a 19.5 millones de estudiantes en todo el país, con una inversión anual de 93.7 mil millones de pesos.

El número de beneficiarios asciende a 19.5 millones de estudiantes en todo el país, con una inversión anual de 93.7 mil millones de pesos. Captura de imagen.

Beca Rita Cetina entregará 2,500 pesos

Durante el presente mes de agosto del año en curso, las familias inscritas en la Beca Rita Cetina para Educación Primaria recibirán un depósito único de 2 mil 500 pesos, recurso destinado a apoyar la compra de uniformes y útiles escolares antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

La entrega del apoyo se realizará de manera escalonada, con base en la primera letra del apellido paterno de la persona beneficiaria. El calendario oficial de depósitos quedó establecido de la siguiente manera:

Lunes 3 de agosto: A y B

Lunes 3 de agosto: A y B Martes 4 de agosto: C

Miércoles 5 de agosto: D, E y F

Jueves 6 de agosto: G

Viernes 7 de agosto: H, I, J, K y L

Lunes 10 de agosto: M

Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q

Miércoles 12 de agosto: R

Jueves 13 de agosto: S

Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z

Derivado de lo anterior, las autoridades exhortaron a las familias beneficiarias a respetar las fechas establecidas y esperar el depósito en el día que corresponda, con el fin de evitar contratiempos.

Derivado de lo anterior, las autoridades exhortaron a las familias beneficiarias a respetar las fechas establecidas y esperar el depósito en el día que corresponda, con el fin de evitar contratiempos.

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¿Quiénes recibirán el apoyo?

De acuerdo con la información oficial, el beneficio alcanzará a 6 millones 694 mil 988 alumnas y alumnos de educación primaria inscritos en el programa.

El apoyo económico tiene como finalidad aliviar el gasto familiar previo al regreso a clases, permitiendo cubrir parte de los costos de uniformes, mochilas, cuadernos y demás materiales escolares.

Un punto a destacar es que si ya se forma parte del padrón de beneficiarios, únicamente deberán verificar la fecha asignada de acuerdo con la inicial del primer apellido y esperar el depósito a la cuenta conforme al calendario oficial.

Por último, se recuerda que la entrega de tarjetas para los nuevos beneficiarios se realizó del 18 de mayo al 31 de julio de 2026, por lo que el depósito programado para agosto, ya podrá ser utilizado.