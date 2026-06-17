Sheinbaum insta a CNTE al diálogo; '¿Qué caso tiene marchar hoy al estadio CDMX?'

Este miércoles 17 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, retomó el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que hoy pretende marchar hacia el estadio Ciudad de México, en el marco del segundo juego que habrá en dicho escenario como parte de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Al respecto, la mandataria cuestionó desde Palacio Nacional, “¿qué caso tiene que marchen hoy al estadio?”, al considerar que se les ha ofrecido el diálogo necesario en su gobierno para plantear sus peticiones.

Durante su conferencia mañanera, la jefa de Estado indicó que las vías de conversación permanecen a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Aunado a lo anterior, Sheinbaum Pardo aseguró que actualmente ninguna escuela de la capital del país se encuentra en paro y enfatizó que, aunque el gobierno mantiene comunicación con integrantes de la CNTE, las negociaciones laborales corresponden a los gobiernos federal y estatales en coordinación con las organizaciones sindicales reconocidas.

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Movilización rumbo al estadio

De acuerdo con la agenda de protestas prevista para este miércoles, integrantes de la CNTE tienen programada una concentración a las 10:00 horas en Calzada Acoxpa y Avenida Acoxpa, en la alcaldía Tlalpan, con posibles desplazamientos hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México y Paseo Acoxpa.

Las autoridades capitalinas recomendaron utilizar como alternativas viales Periférico Sur, Canal de Miramontes, División del Norte y Viaducto Tlalpan para evitar afectaciones a la circulación.

Cabe mencionar que esta movilización coincide con la realización del encuentro de fase de grupos entre las selecciones de Colombia y Uzbekistan el cual está pactado de inicio en punto de las 20:00 horas.