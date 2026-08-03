Pelotero venezolano arma trifulca en Tijuana; historial de agresiones reaviva la polémica

El nombre del jardinero venezolano Danry Vásquez volvió a colocarse en el centro de la polémica luego del altercado registrado durante el encuentro entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova, correspondiente a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) este fin de semana.

El oriundo de Ocumare del Tuy, Venezuela ha construido una trayectoria profesional que incluye participación en organizaciones de Grandes Ligas y un desempeño destacado dentro de la Liga Mexicana de Beisbol. Sin embargo, diversos episodios de violencia e indisciplina han acompañado su carrera y han tenido repercusiones tanto deportivas como en su imagen pública.

El episodio ocurrido en Tijuana revive una serie de antecedentes que han acompañado la trayectoria profesional de Danry Vásquez durante casi una década, el caso más conocido fue uno de violencia doméstica que protagonizó en 2016.

En ese 2016, cuando formaba parte de la organización de los Astros de Houston, Vásquez fue arrestado en Estados Unidos tras ser acusado de golpear a su entonces pareja. Aunque el caso no tuvo amplia difusión en ese momento, en 2018 se hizo público un video de seguridad en el que se observaba al pelotero golpeando repetidamente a la mujer en una escalera presumiblemente de un estadio.

Las imágenes, generaron consecuencias inmediatas en su carrera, tales como:

Ser colocado en licencia administrativa por las Grandes Ligas.

Ser colocado en licencia administrativa por las Grandes Ligas. Los Astros de Houston decidieron dejarlo en libertad.

Posteriormente, un club de liga independiente también rescindió su contrato tras hacerse viral el video.

De acuerdo con los registros judiciales disponibles, el proceso penal fue finalmente desestimado después de que el jugador cumpliera determinadas condiciones legales establecidas por la autoridad correspondiente. Sin embargo, la resolución judicial no evitó que el caso afectara de manera significativa su reputación dentro del béisbol profesional.

¿Qué pasó en Tijuana?

Los hechos ocurrieron después de que Vásquez fuera puesto out en una jugada de run-down o "tira y tira" cuando se jugaba la parte baja de la cuarta entrada entre Toros y Acereros en el estadio de Tijuana.

De acuerdo con el video que circula en redes sociales, el pelotero venezolano reaccionó de manera violenta al propinar un puñetazo en el rostro a Rodolfo Amador. Instantes después, cuando el jugador mexicano ya se encontraba en el suelo, también le lanzó una patada.

La agresión provocó que ambas bancas abandonaran los dugouts, derivando en una pelea colectiva dentro del terreno de juego.

En medio del altercado, el primera base de los Acereros de Monclova, Ryan Hernández, sufrió una fractura en el brazo derecho. El pelotero tuvo que ser atendido por los servicios médicos y posteriormente abandonó el estadio en ambulancia para recibir atención especializada.

Antecedentes disciplinarios en México

Su paso por la Liga Mexicana de Beisbol también ha estado acompañado por episodios de conducta antideportiva. Durante la postemporada de 2024, cuando militaba con los Tecolotes de los Dos Laredos, recibió una suspensión derivada de acciones consideradas antideportivas por la liga.

Ahora, el incidente ocurrido frente a Monclova vuelve a colocar su comportamiento bajo escrutinio y podría derivar en nuevas medidas disciplinarias.

El altercado registrado en Tijuana representa un nuevo capítulo en ese historial y será la Liga Mexicana de Beisbol, así como las autoridades competentes en caso de existir alguna denuncia, quienes determinen las consecuencias que correspondan conforme a la normatividad aplicable.

¿Qué consecuencias podría haber?

La primera consecuencia para Danry Vásquez podría darse en el ámbito deportivo, pues el reglamento de la Liga Mexicana de Beisbol contempla sanciones por agresiones físicas, peleas y conductas violentas dentro del terreno de juego, las cuales pueden incluir suspensiones de varios encuentros, multas económicas e incluso castigos de mayor duración dependiendo de la gravedad de los hechos y de los antecedentes disciplinarios del jugador.

La LMB también podría considerar factores como la agresión captada en video, el desarrollo de la pelea y las lesiones derivadas del enfrentamiento antes de emitir una resolución.

Más allá del ámbito deportivo, el incidente podría tener consecuencias jurídicas si alguna de las personas involucradas presenta una denuncia formal ante las autoridades competentes.

En México, una agresión física puede dar lugar a investigaciones por el delito de lesiones, cuya clasificación y posibles sanciones dependen de la gravedad de las heridas ocasionadas y de las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La condición de Danry Vásquez como ciudadano extranjero también ha generado cuestionamientos sobre eventuales efectos migratorios. Especialistas en derecho migratorio señalan que la sola participación en un altercado deportivo no implica automáticamente una afectación a la situación migratoria de un extranjero.

No obstante, si derivara en un proceso penal y existiera una resolución firme por la comisión de un delito, las autoridades migratorias podrían valorar ese antecedente conforme a la legislación mexicana para determinar si existen implicaciones sobre su permanencia en el país.

Cualquier medida en ese sentido dependería de procedimientos independientes a las sanciones deportivas y únicamente podría adoptarse por las autoridades competentes.

Por último, es necesario precisar que hasta el momento, la Liga Mexicana de Beisbol no ha informado de manera definitiva las sanciones disciplinarias que pudieran imponerse como resultado de los hechos, ni se ha dado a conocer si existe alguna investigación por parte de otras autoridades.