Hallan en sueros vitaminados ‘microorganismos patógenos’ que provocan ‘infecciones mortales’

La investigación por la muerte de al menos ocho personas en Sonora tras la aplicación de sueros vitaminados dio un nuevo giro luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmara que análisis realizados por laboratorios especializados detectaron mala praxis médica, fallas graves de higiene y presencia de microorganismos patógenos en las sustancias suministradas por el médico Jesús Maximiano, actualmente prófugo de la justicia.

Los resultados fueron presentados por autoridades ministeriales a familiares de víctimas fallecidas y personas afectadas en su salud durante una reunión organizada por la fiscalía estatal, en la que también se informó sobre el avance de las investigaciones y los operativos de búsqueda para localizar al doctor.

COFEPRIS detectó contaminación y fallas sanitarias

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, los análisis fueron realizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC), órgano especializado de referencia de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud federal.

Las pruebas incluyeron muestras de los sueros vitaminados asegurados durante los cateos, así como tejidos obtenidos tras exhumaciones practicadas a algunas de las víctimas.

Durante el encuentro con familiares de las víctimas, se dieron a conocer los resultados emitidos por laboratorios especializados nacionales respecto a diversos indicios asegurados durante las investigaciones, los cuales establecen hallazgos compatibles con malas prácticas en el manejo de insumos para la salud, fallas en protocolos de asepsia y presencia de microorganismos patógenos capaces de provocar infecciones mortales”, informó la fiscalía estatal en un comunicado oficial.

Las autoridades explicaron que un patógeno es cualquier microorganismo, virus o agente biológico capaz de generar enfermedades graves o incluso provocar la muerte.

Fiscalía mantiene búsqueda de médico

La investigación penal continúa abierta mientras el médico Jesús Maximiano Verduzco Soto permanece prófugo desde hace más de dos meses.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora confirmó que se han ejecutado cateos, aseguramientos de clínicas y consultorios, solicitudes de colaboración con fiscalías de otras entidades y alertas migratorias para tratar de ubicar al imputado.

Además, la dependencia mantiene vigente una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcione información “útil, veraz y eficaz” que conduzca a su captura.

Por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica”, señaló la Fiscalía estatal al difundir la ficha de búsqueda en redes sociales.

Médico ofreció compensaciones económicas a familias

Aunque no se ha presentado ante las autoridades judiciales, el médico envió mensajes a través de sus abogados en los que se declara inocente y ofrece compensaciones económicas a familiares de las víctimas como reparación del daño.

Hasta ahora, el Poder Judicial de Sonora ha celebrado dos audiencias relacionadas con el caso, aunque el acusado no compareció ante el juez.

La ausencia de Verduzco Soto durante la audiencia de vinculación a proceso celebrada el pasado 6 de mayo dejó sin efecto la suspensión judicial que previamente había obtenido mediante un amparo para evitar su detención.

Tras la fuga del médico, las autoridades estatales intensificaron los operativos de localización y analizan solicitar apoyo de Interpol ante la posibilidad de que el imputado haya abandonado el país.

El pasado 22 de abril, Verduzco Soto promovió un amparo para evitar ser detenido. El recurso fue concedido por el juez décimo de distrito en Sonora, Ramón Sotelo Rincón.

Sin embargo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, advirtió posteriormente que la inasistencia del acusado a la audiencia judicial permitía reactivar su posible aprehensión.

Encuentran cientos de insumos médicos asegurados

Durante las investigaciones, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron cateos en clínicas ubicadas en Hermosillo y Ciudad Obregón, donde fueron aseguradas más de 200 soluciones salinas, medicamentos y equipos de venoclisis presuntamente utilizados en los tratamientos.

Las investigaciones ministeriales señalan que los sueros eran promocionados por el médico como tratamientos para combatir fatiga, estrés, mejorar la piel e incluso aliviar la resaca.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, declaró previamente que las muertes no estarían relacionadas con la calidad de los insumos médicos en sí, sino con las mezclas de sustancias realizadas bajo procedimientos irregulares y deficientes medidas sanitarias.

Las autoridades estatales confirmaron además que el médico ejercía desde 2004 y contaba con registro sanitario ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Entre las primeras víctimas identificadas públicamente se encuentran Jesús Héctor Almeida Flores, su hijo Sebastián Almeida Cáñez, Dinora Ontiveros y Catalina Figueroa, quienes recibieron el mismo tratamiento en un consultorio privado.

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